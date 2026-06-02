جمهوری چک مخالف تحریم بن گویر در اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه «پولیتیکو» به نقل از پیش‌نویس سندی اروپایی گزارش داد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی روزهای آینده درباره اعمال اقدامات محدود کننده علیه وزیران کابینه رژیم صهیونیستی گفتگو خواهند کرد. این موضوع قرار است پیش از نشست سران اتحادیه اروپا در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن بررسی شود.

بر اساس این گزارش، دلیل اصلی اعمال این تحریم‌ها، بدرفتاری با فعالان خارجی حاضر در «ناوگان صمود» برای شکستن محاصره نوار غزه عنوان شده است.

در پیش‌نویس این سند اروپایی آمده است که شورای اروپا بدرفتاری با بازداشت‌شدگان پس از رهگیری ناوگان صمود را محکوم کرده و خواستار بررسی اعمال اقدامات محدود کننده علیه وزیران افراطی شده است که نقض حقوق بشر را تشویق می‌کنند.

پولیتیکو افزود شماری از کشورهای اروپایی خواستار تحریم بن‌گویر به‌ دلیل رفتار و اظهارات او علیه فعالان بازداشت‌ شده شده‌اند. با این حال، تصویب تحریم‌ها نیازمند اجماع هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست، این در حالی است که جمهوری چک به شرکای اروپایی خود اعلام کرده با تحریم وزیران کابینه رژیم صهیونیستی مخالفت خواهد کرد.

این گزارش همچنین یادآور شد بن‌گویر پیش‌تر از سوی انگلیس، کانادا، استرالیا، نروژ و نیوزیلند به‌ دلیل مواضع و اظهاراتش علیه فلسطینیان و رفتار او در قبال ناوگان صمود و اسرای فلسطینی تحریم شده است.

به گفته یک مقام اروپایی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در مرحله بررسی دیدگاه پایتخت‌های مختلف هستند و تصمیم نهایی درباره تحریم‌های احتمالی اتخاذ نشده است.