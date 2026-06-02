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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

یک شهید و ۴ زخمی در حمله جدید تل آویو به غزه+فیلم

یک شهید و ۴ زخمی در حمله جدید تل آویو به غزه+فیلم

منابع فلسطینی از شهید و زخمی شدن پنج فلسطینی در حمله جدید رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از تداوم نقض آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که یک خودرو در خیابان صلاح الدین در نزدیکی مدرسه المزرعه در شرق دیرالبلح در مرکز غزه هدف قرار گرفت که بر اثر آن یک جوان ۳۲ ساله به شهادت رسید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

منابع فلسطینی تصریح کردند که حال یکی ازمجروحان نیز وخیم گزارش شده است.

همزمان منابع خبری از حمله جنگنده های اسرائیلی به اطراف مسجد شافعی در غرب خان یونس در جنوب غزه  و برخاستن دود از این منطقه خبر دادند.

کد مطلب 6848003

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