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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

هشدار تخلیه ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان شهر نبطیه

هشدار تخلیه ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان شهر نبطیه

ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان شهر نبطیه در جنوب لبنان اخطار تخلیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان نبطیه در جنوب لبنان اخطار تخلیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان شهر نبطیه در جنوب لبنان خواست که منازل خود را تخلیه کنند و به شمال رود الزهرانی بروند.

ارتش اشغالگر خطاب به ساکنان شهر نبطیه مدعی شد: به علت نقض آتش بس از سوی حزب الله، ارتش مجبور به حمله است. برای حفظ سلامتی تان منازلتان را فورا ترک کنید و به شمال رود الزهرانی بروید. هر آنکه در نزدیکی مراکز حزب الله باشد جانش در خطر است.

این در حالی است که وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۶ نفر از جمله دو کودک و زخمی شدن ۴ نفر دیگر در حمله رژیم صهیونیستی به المروانیه در جنوب لبنان خبر داد.

کد مطلب 6848042

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اینم مثل بیروت

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