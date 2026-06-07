ایران با میانگین سنی زیر ۳۰ سال در کافا/ ۳ ستاره با تجربه در ترکیب تیم

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره رقابت‌های فوتسال زنان آسیای مرکزی (کافا) از ۲۹ خرداد به میزبانی شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار خواهد شد. در این دوره تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برای کسب عنوان قهرمانی منطقه‌ای با یکدیگر رقابت خواهند کرد و بار دیگر سطح فوتسال زنان آسیای مرکزی را محک می‌زنند.

ایران با هدف دفاع از قهرمانی وارد میدان می‌شود

تیم ملی فوتسال زنان ایران در شرایطی پا به این رقابت‌ها می‌گذارد که در چهار دوره قبلی کافا موفق شده عنوان قهرمانی را از آن خود کند و بدون شکست به‌عنوان قدرت اول این تورنمنت شناخته شود. حالا شاگردان شهرزاد مظفر در دوره پنجم با دو هدف مشخص راهی تاجیکستان می‌شوند. نخست دفاع از عنوان قهرمانی و تداوم روند موفقیت در منطقه و دوم اجرای پروژه جوان‌سازی تیم ملی پس از سال‌ها اتکا به نسل باتجربه را دنبال می‌کنند.

اردوی ۲۰ نفره و آغاز رقابت برای انتخاب نهایی

در همین راستا آخرین اردوی تیم ملی با حضور ۲۰ بازیکن برگزار شد و این اردو به‌عنوان نخستین مرحله جدی برای انتخاب ترکیب اعزامی به کافا ۲۰۲۶ مورد توجه قرار گرفت. کادر فنی اعلام کرد که از میان این ۲۰ بازیکن بین ۱۲ تا ۱۴ نفر برای حضور در مسابقات نهایی انتخاب خواهند شد و همین موضوع رقابت داخلی را در اردو افزایش داد.

تغییر نسل در ترکیب تیم ملی آغاز شد

نگاهی به فهرست دعوت‌شدگان نشان می‌دهد که شهرزاد مظفر روند تغییر نسل را به‌صورت جدی آغاز کرده است. در این اردو تعداد قابل توجهی از بازیکنان جوان حضور دارند که عمدتاً زیر ۲۳ سال سن دارند و برای نخستین‌بار یا در آغاز مسیر حضور در تیم ملی قرار گرفته‌اند. این بازیکنان با انگیزه بالا وارد اردو شدند و تلاش کردند جایگاه خود را در ترکیب نهایی تثبیت کنند.

بازیکنان باتجربه همچنان ستون تیم هستند

در کنار نسل جوان بازیکنان با تجربه نیز همچنان نقش کلیدی در تیم ملی ایفا می‌کنند. فرزانه توسلی، نسیمه غلامی و فرشته کریمی به‌عنوان سه بازیکن بالای ۳۰ سال در این اردو حضور دارند و تجربه سال‌ها بازی ملی را به ترکیب تیم اضافه می‌کنند. این بازیکنان با سابقه حضور در تورنمنت‌های مهم بین‌المللی نقش رهبری داخل زمین را بر عهده دارند و در مدیریت شرایط حساس مسابقات اثرگذار هستند.

نسل میانی تیم نقش پل ارتباطی را ایفا می‌کند

در ترکیب فعلی تیم ملی بازیکنانی مانند مارال ترکمان و شیرین صفار نیز حضور دارند که در سال‌های اخیر به‌عنوان نسل میانی شناخته شده‌اند. این بازیکنان در جام جهانی ۲۰۲۵ و رقابت‌های بین‌المللی اخیر عملکرد قابل توجهی ارائه کردند و اکنون نیز در کنار جوان‌ترها و باتجربه‌ها نقش مهمی در ایجاد تعادل تاکتیکی تیم ایفا می‌کنند.

کاهش محسوس میانگین سنی تیم ملی

بررسی کلی فهرست تیم ملی نشان می‌دهد میانگین سنی بازیکنان به شکل محسوسی کاهش یافته است. بخش عمده‌ای از نفرات حاضر در اردو زیر ۲۳ سال هستند و همین موضوع نشان می‌دهد سیاست جوان‌سازی در تیم ملی فوتسال زنان ایران از حالت برنامه‌ریزی به مرحله اجرا رسیده است. این تغییر ساختار تیم را وارد دوره جدیدی از بازسازی کرده است.

ترکیب جدید در مسیر کافا و داخل سالن آسیا

تیم ملی فوتسال زنان ایران اکنون با ترکیبی از تجربه و جوانی خود را برای حضور در کافا آماده می‌کند. این تیم علاوه بر هدف کسب پنجمین عنوان قهرمانی پیاپی به دنبال ساخت نسل جدیدی از بازیکنان برای رویدادهای مهم آینده از جمله رقابت‌های قهرمانی داخل سالن آسیا در آذر ماه است و همین موضوع اهمیت این تورنمنت را برای کادر فنی دوچندان کرده است.