آغاز تمرینات تیم ملی فوتسال زنان برای حضور در کافا

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان در بدو ورود به محل اردو با استقبال مسئولان هتل محل اقامت خود مواجه شدند. در این مراسم مسئولان هتل با اهدای شاخه گل به اعضای تیم ملی ضمن خوش آمدگویی برای ملی‌پوشان در مسیر آماده‌سازی و حضور موفق در رقابت‌های پیش رو آرزوی موفقیت کردند.

کادر فنی تیم ملی نیز از امکانات و شرایط فراهم‌شده برای برگزاری اردو ابراز رضایت کرده و تمرینات آماده‌سازی را با حضور تمامی بازیکنان دعوت‌شده آغاز شد.

تیم ملی فوتسال زنان ایران با هدف کسب آمادگی هرچه بیشتر برای حضور قدرتمند در رقابت‌های کافا طی روزهای آینده برنامه‌های فنی و تمرینی خود را در صفادشت پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است رقابت‌های فوتسال بانوان کافا با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان از اواخر خرداد ماه به میزبانی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و اردوهای آماده سازی تیم ملی کشورمان با هدف کسب عنوان قهرمانی و تداوم موفقیت‌های خود در این مسابقات، در حال برگزاری است.

برنامه کامل بازی‌های ایران در رقابت‌های کافا به این شرح است:



سه شنبه ۲ تیر:

*قرقیزستان - ایران



پنجشبنه ۴ تیر:

*ترکمنستان - ایران



شنبه ۶ تیر:

*تاجیکستان - ایران