به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی متصل به اعزام تیم ملی فوتسال زنان به رقابت‌های کافا از فردا (دوشنبه ۲۵ خرداد) در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

به همین منظور شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ۱۹ بازیکن را به اردوی آماده سازی دعوت کرد.

شایان ذکر است اردوی فوق تا روز یکشنبه ۳۱ خرداد ادامه خواهد داشت و ملی پوشان تمرینات خود را تا روز یکشنبه زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند و سپس به تاجیکستان محل برگزاری مسابقات اعزام می شوند.

همچنین از ۱۹ بازیکن دعوت شده به اردو ۱۴ بازیکن به مسابقات کافا اعزام می شوند.

رقابت‌های فوتسال زنان کافا با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان به میزبانی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است: