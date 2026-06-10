مظفر: میانگین سنی تیم ملی فوتسال زنان ۶ سال کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان در پایان اردوی آماده‌سازی صفادشت درباره آخرین وضعیت تیم و برنامه‌های پیش رو گفت : ۲۰ بازیکن به این اردو دعوت شدند که در اردوی بعدی این تعداد به ۱۸ نفر کاهش خواهد یافت و در نهایت ۱۴ بازیکن برای حضور در مسابقات کافا اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب تیم افزود: نزدیک به نیمی از بازیکنان تیم تغییر کرده‌اند و نفرات جدید به جمع ملی‌پوشان اضافه شده‌اند. به همین دلیل هماهنگی این بازیکنان با برنامه‌های تاکتیکی تیم از مهم‌ترین اهداف کادر فنی در اردوهای اخیر بوده است.

مظفر ادامه داد: در کنار تمرینات بدنی برنامه‌های فنی و تاکتیکی را نیز دنبال می‌کنیم و با وجود محدودیت زمانی تلاش داریم هرچه سریع‌تر هماهنگی لازم را در تیم ایجاد کنیم. خوشبختانه بازیکنان با انگیزه و تلاش فراوان در تمرینات حضور دارند.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان همچنین درباره روند جوان‌گرایی در تیم عنوان کرد: در جام جهانی میانگین سنی تیم ۳۱ سال بود اما اکنون میانگین سنی ۲۰ بازیکن حاضر در اردو به ۲۵ سال رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده حضور پررنگ‌تر بازیکنان جوان در کنار نفرات باتجربه است.

وی تأکید کرد: روند جوان‌گرایی و دعوت از بازیکنان جدید پس از مسابقات کافا نیز ادامه خواهد داشت و درهای تیم ملی همچنان به روی بازیکنان مستعد باز خواهد بود.

مظفر در پایان از مسئولان و شهرداری شهر صفادشت قدردانی کرد و گفت: از شهرداری صفادشت بابت فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای برگزاری این اردو تشکر ویژه دارم. حمایت و همکاری مجموعه میزبان نقش مهمی در روند آماده‌سازی تیم داشت.