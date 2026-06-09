اعلام برنامه بانوان ایران در فوتسال المپیک جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات تیم ملی فوتسال زنان ایران در المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ مشخص شد.
شاگردان فاطمه شریف در گروهبندی رقابتها با تیمهای ایتالیا، کامرون و کاستاریکا همگروه هستند و سه دیدار خود را به ترتیب زیر برگزار خواهند کرد:
دیدار اول:
ایران و کاستاریکا: یکشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۰:۰۰ (به وقت محلی)
دیدار دوم:
ایران و کامرون: سهشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۲:۰۰ (به وقت محلی)
دیدار سوم:
ایران و ایتالیا: پنجشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۰:۰۰ (به وقت محلی)
مسابقات از ۹ تا ۲۳ آبان در دو سالن «مجتمع ایبا مار دیوپ» و «داکار آرنا» برگزار میشود.
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