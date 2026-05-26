قهرمان آسیا به دنبال تغییر نسل/ کافا اولین ایستگاه تغییر چهره زنان

به گزارش خبرنگار مهر، جام فوتسال زنان آسیای مرکزی (کافا) از ۲۹ خرداد به میزبانی تاجیکستان آغاز میشود. مسابقاتی که حالا به پنجمین دوره برگزاری خود رسیده و تیم ملی فوتسال زنان ایران در هر ۴ دوره قبلی آن موفق شده عنوان قهرمانی را بهدست آورد. ایران در شرایطی مدافع عنوان قهرمانی این رقابتها محسوب میشود که کافا دستکم روی کاغذ در میان تورنمنتهای سطح اول فوتسال زنان آسیا قرار نمیگیرد و فاصله فنی تیمهای حاضر در این مسابقات با قدرتهای اصلی قاره کاملاً محسوس است. حتی شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران هم پیشتر در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر به این مسئله اشاره کرده و سطح فنی این رقابتها را قابلقیاس با مسابقاتی چون جام ملتهای آسیا ندانسته بود.
چرا همه متقاضی حضور در کافا بودند؟
با این حال اهمیت کافا برای فوتسال زنان ایران فراتر از کیفیت فنی مسابقات است. واقعیت این است که فوتسال زنان ایران همچنان با کمبود اعزامهای بینالمللی مواجه است و همین مسئله باعث شده هر تورنمنت برونمرزی حتی مسابقاتی در سطح کافا به فرصتی مهم برای تیمهای مختلف تبدیل شود. در سالهای اخیر بارها انتقادهایی نسبت به محدود بودن تعداد بازیهای تدارکاتی و مسابقات خارجی فوتسال زنان مطرح شده و حالا هم شرایط به شکلی است که برای حضور در یک تورنمنت منطقهای چندین تیم و مجموعه مختلف متقاضی اعزام بودند.
در این بین باشگاه استقلال که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال زنان را بهدست آورد یکی از تیمهایی بود که امید داشت به عنوان نماینده ایران راهی این مسابقات شود. حتی در مقاطعی صحبت از این بود که شاید قهرمان لیگ بتواند با حضور در کافا تجربه بینالمللی ارزشمندی بهدست آورد. موضوعی که میتوانست به رشد باشگاهی فوتسال زنان هم کمک کند. از سوی دیگر تیم ملی جوانان فوتسال زنان هم که پیشتر موفق شده بود عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی بحرین را بهدست آورد خواهان حضور در این رقابتها بود تا بازیکنان جوان فرصت بیشتری برای بازی در سطح بینالمللی پیدا کنند.
کافا در خدمت برنامههای تیم ملی
در نهایت اما تصمیم فدراسیون و کادرفنی بر این شد که تیم ملی بزرگسالان در مسابقات کافا حضور پیدا کند. تصمیمی که بیارتباط با برنامههای پیشروی تیم ملی نیست. فوتسال زنان ایران آبانماه بازیهای داخل سالن آسیا را پیشرو دارد و کادرفنی ترجیح داده از تورنمنت کافا به عنوان بخشی از مسیر آمادهسازی برای آن رقابتها استفاده کند. بهویژه اینکه تیم ملی در مقطع فعلی در حال تجربه تغییرات مهمی در ترکیب خود است و حضور در چنین مسابقاتی میتواند فرصت مناسبی برای ارزیابی بازیکنان جدید باشد.
فوتسال زنان ایران در حدود یک دهه اخیر یکی از موفقترین تیمهای زنانه ورزش ایران در عرصه آسیایی بوده است. دو قهرمانی در جام ملتهای آسیا در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ باعث شد تیم ملی ایران به عنوان یکی از قدرتهای اصلی فوتسال زنان در قاره شناخته شود. علاوه بر آن کسب عناوینی مانند نایبقهرمانی و سومی مسابقات داخل سالن آسیا و همچنین حضور در جام جهانی فوتسال زنان جایگاه ایران را در سطح آسیا تثبیت کرد. بخش مهمی از این موفقیتها با حضور نسلی از بازیکنان باتجربه و شناختهشده رقم خورد. نسلی که سالها اسکلت اصلی تیم ملی را تشکیل میداد و در تورنمنتهای مختلف برای ایران افتخارآفرینی کرد.
تغییر چهره تیم ملی فوتسال زنان
اما شرایط در سالهای اخیر بهتدریج تغییر کرد. افزایش میانگین سنی تیم، محدود بودن چرخه ورود بازیکنان جوان و افت تدریجی نتایج باعث شد بحث تغییر نسل بیش از گذشته مطرح شود. عملکرد تیم ملی در رقابتهای اخیر هم نشان داد که فوتسال زنان ایران برای حفظ جایگاه خود در آسیا نیاز به بازسازی ترکیب دارد. حالا کادرفنی تیم ملی هم در همین مسیر حرکت میکند و در ماههای گذشته تغییرات محسوسی در فهرست دعوتشدگان دیده شده است.
در اردوهای اخیر بازیکنان جوان زیادی فرصت حضور در تیم ملی را بهدست آوردهاند و در کنار چند مهره باتجربه ترکیب جدیدی در حال شکلگیری است. بررسی فهرست تیم ملی نشان میدهد میانگین سنی تیم نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده و بعضی از بازیکنان باسابقهای که در سالهای اخیر عضو ثابت تیم ملی بودند دیگر در اردو حضور ندارند. در مقابل چند چهره جوان که عملکرد قابلتوجهی در لیگ برتر و ردههای پایه داشتهاند حالا به تیم ملی بزرگسالان رسیدهاند و این تورنمنت میتواند نخستین تجربه جدی آنها در سطح بینالمللی باشد.
نسل جدید و چالش رسیدن به ثبات
نکته مهم اینجاست که تغییر نسل در فوتسال زنان ایران برخلاف بسیاری از دورههای گذشته حالا به شکل ملموستری در حال انجام است. در سالهای قبل هم بارها صحبت از جوانگرایی مطرح میشد اما معمولاً ترکیب اصلی تیم ملی تغییر چندانی نمیکرد. این بار اما شرایط متفاوت بهنظر میرسد و فهرست جدید تیم ملی نشان میدهد کادرفنی به دنبال ایجاد تعادل تازهای میان بازیکنان باتجربه و نسل جوان است.
البته این تغییرات با چالشهایی هم همراه خواهد بود. فوتسال زنان ایران در سالهای گذشته به واسطه حضور بازیکنان باتجربه ثبات بیشتری در مسابقات مهم داشت و حالا طبیعی است که ورود نسل جدید نیازمند زمان باشد. بازیکنان جوان برای رسیدن به هماهنگی و تجربه لازم به مسابقات بینالمللی بیشتری احتیاج دارند و همین موضوع اهمیت تورنمنتهایی مثل کافا را دوچندان میکند. حتی اگر سطح فنی مسابقات بالا نباشد باز هم حضور در یک فضای بینالمللی میتواند برای بازیکنان جوان تجربه ارزشمندی باشد. بهخصوص در شرایطی که فوتسال زنان ایران فرصت زیادی برای انجام بازیهای خارجی ندارد.
