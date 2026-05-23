مظفر ۲۰ بازیکن را به اردوی تیم ملی فرا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال زنان از ۷ تا ۱۳ خرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود که شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان اسامی ۲۰ بازیکن دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

مریم قائد امینی ، نرگس ایسپره ، هلیا پرستوگ ، شقایق معتمدی ، مهشاد السادات امیری ، مهشاد مستاجران ( اصفهان)

فرزانه توسلی ، فرشته کریمی ، نسیمه سادات غلامی ، مریم السادات سید ، ملینا مرزبان (تهران)

شیرین صفار ، فهیمه قنبری (خراسان رضوی)

طاهره مهدی پور ، زهرا کیانی منش ، الهام عنافچه (خوزستان)

مارال ترکمان ، فاطمه زمانی (البرز)

فاطمه محمدنژاد ، سارا ابراهیمی (آذربایجان غربی)