۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

مظفر ۲۰ بازیکن را به اردوی تیم ملی فرا خواند

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال زنان از اواخر هفته جاری در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال زنان از ۷ تا ۱۳ خرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود که شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان اسامی ۲۰ بازیکن دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

مریم قائد امینی ، نرگس ایسپره ، هلیا پرستوگ ، شقایق معتمدی ، مهشاد السادات امیری ، مهشاد مستاجران ( اصفهان)

فرزانه توسلی ، فرشته کریمی ، نسیمه سادات غلامی ، مریم السادات سید ، ملینا مرزبان (تهران)

شیرین صفار ، فهیمه قنبری (خراسان رضوی)

طاهره مهدی پور ، زهرا کیانی منش ، الهام عنافچه (خوزستان)

مارال ترکمان ، فاطمه زمانی (البرز)

فاطمه محمدنژاد ، سارا ابراهیمی (آذربایجان غربی)

