نود و چهارمین اجتماع شبانه مردم کرمانشاه به نام ۸ شهید مزین شد

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی اظهار کرد: سلسله اجتماعات و راهپیماییهای مردمی استکبارستیزی در کلانشهر کرمانشاه، به عنوان یک حرکت جریانساز فرهنگی ادامه دارد و آیین حماسی امشب (سهشنبه دوازدهم خرداد ماه) نیز با محوریت بزرگداشت مقام شامخ هشت شهید والامقام برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به هویّت این ستارگان درخشان ایثار و شهادت گفت: این راهپیمایی مردمی و معنوی، به نام شهیدان سرافراز «حجتالله امیدوار»، «فرهاد دبیریان»، «کیومرث پورهاشمی» و «محمدمهدی مالامیری» مزین شده است تا بار دیگر عهد جامعه با تفکر جهادی تکرار شود.
وی در ادامه به دیگر شهدای محور این آیین حماسی اشاره تصریح کرد: همچنین فضای معنوی این اجتماع مردمی، به عطر نام و یاد شهیدان والامقام «مصطفی صدرزاده»، «محمد بلباسی»، «محمودرضا بیضایی» و شهید مدافع حرم «محسن حججی» متبرک خواهد بود که جان خود را در مسیر صیانت از آرمانهای اسلام و حریم اهلبیت (ع) فدا کردند.
حجتالاسلام عبدی زنده نگه داشتن نام شهدا را یکی از اصلیترین راهکارهای خنثیسازی توطئههای فرهنگی دشمنان دانست و افزود: جوانان انقلابی و مردم ولایتمدار کرمانشاه امشب با حضور پرشور خود در این راهپیمایی، نشان خواهند داد که راه، مرام و اندیشه این شهدای مظلوم و مقتدر، همچنان به عنوان قطبنمای حرکت نسل امروز زنده و پویاست.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: این حرکتهای خودجوش و منسجم مردمی، نمادی از پایداری و وفاداری اهالی دیار کرمانشاه به اصول نظام اسلامی است و از عموم شهروندان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران دعوت میشود تا با حضور همهجانبه در این مراسم، بار دیگر با آرمانهای جبهه جهانی مقاومت تجدید میثاق کنند.
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