برگزاری اجتماع بزرگ نحن منتقمون به نام ۸ شهید در کرمانشاه

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه و تداوم حرکتهای استکبارستیزی در غرب کشور، از برنامهریزی برای برپایی نود و یکمین دوره از سلسله همایشهای مردمی «نحن منتقمون» در مرکز استان خبر داد و اظهار کرد که این مراسم معنوی گامی استوار در مسیر زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ مقاومت خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اعلام زمان دقیق این رویداد گفت: این گردهمایی بزرگ و حماسی روز شنبه، نهم خرداد ماه برگزار میشود و فضای شهر را به عطر ایثار و مجاهدت متبلور خواهد کرد؛ برنامهریزیهای لازم با هماهنگی دستگاههای فرهنگی انجام شده تا این مراسم با حضور پرشور مردم انقلابی کرمانشاه به بهترین شکل ممکن برپا شود.
وی با تاکید بر هویت مذهبی و حماسی این دوره از اجتماع یادآور شد: نود و یکمین نشست این جبهه مردمی، به نام و یاد هشت تن از شهدای والامقام و شاخص انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت مزین شده است تا بار دیگر میثاق اهالی این مرز و بوم با آرمانهای اصیل شهادت و ایستادگی به نمایش گذاشته شود.
عبدی در ادامه با معرفی نام مبارک شهدایی که این مراسم به نام آنها نامگذاری شده است، تصریح کرد: در رأس این مفاخر، نام وزیر شهید آیتالله سید اسماعیل خطیب قرار دارد و در کنار ایشان، یاد و خاطره هفت فرمانده مقتدر و سرافراز شامل سرلشکر شهید امیر مظفرینیا، سرلشکر شهید محمدباقر طاهرپور و سرلشکر شهید عباس نوری گرامی داشته خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: همچنین این اجتماع با برکت، میزبان یاد سرداران رشید دیگری همچون سرلشکر شهید محمدتقی یوسفوند، سرلشکر شهید علیرضا لطفی، سرلشکر شهید میثم رضوانپور و سرلشکر شهید محمدعلی فتحعلیزاده است که جان خود را فدای امنیت و اقتدار میهن اسلامی کردند.
نظر شما