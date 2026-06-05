برگزاری موج ۹۷ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جریان‌سازی تجمعات انقلابی و خودجوش مذهبی، نود و هفتمین موج از اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب (جمعه پانزدهم خرداد ماه سال ۱۴۰۵) در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط ستادهای مردمی و هماهنگی‌های به‌عمل آمده، این آیین معنوی و حماسی راس ساعت ۲۱ امشب آغاز می‌شود تا بار دیگر مرزداران غیور و مؤمن دیار کرمانشاه، میثاق پایدار خود را با آرمان‌های اسلام ناب محمدی (ص)، جبهه جهانی مقاومت و ولایت به نمایش بگذارند.

مکان تجمع و مسیر حرکت عزاداران و شیفتگان اهل‌بیت (ع) در موج ۹۷ این تشکل خودجوش، در منطقه الهیه و از محدوده میدان رسالت به سمت میدان شاهد تعیین شده است.

این اجتماعات مستمر که به عنوان نمادی عینی از بصیرت، آمادگی و ایستادگی آحاد مردم در برابر توطئه‌های رسانه‌ای و استکباری شکل گرفته است، امشب نیز با حضور پرشور جوانان، اصناف و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، طنین‌انداز پویایی فرهنگی و روحیه استکبارستیزی در جو جامعه خواهد بود.

ستاد برگزاری این رویداد مردمی با دعوت از عموم شهروندان، خواهران و برادران غیور کرمانشاهی برای پیوستن به این صف واحد حماسی خاطرنشان کرده است: حضور منسجم و منسجم مردم در این مبادی، همواره سد محکمی در برابر جنگ ترکیبی دشمنان بوده و امید به آینده روشن ایران اسلامی را در کالبد جامعه جاری می‌سازد.