نود و دومین اجتماع مردم کرمانشاه مزین به نام ۸ شهید مدافع حرم

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر جبهه مقاومت اظهار کرد: سلسله برنامه‌ها و گردهمایی‌های مردمی استکبارستیزی در غرب کشور با صلابت ادامه دارد و بر همین اساس، نود و دومین اجتماع بزرگ و حماسی «نحن منتقمون» امشب (یکشنبه ۱۰ خرداد ماه) با حضور پرشور مردم انقلابی در مرکز استان برپا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به حال و هوای معنوی این دوره از مراسم تصریح کرد: نشست و راهپیمایی امشبِ اهالی شریف کرمانشاه، به صورت ویژه مزیّن و عطرآگین به نام و یاد هشت تن از شهدای والامقام، شاخص و سرافراز مدافع حرم این دیار است که در مسیر صیانت از حریم اهل‌بیت (ع) جان‌فشانی کردند.

وی در ادامه به معرفی شهدای ممتازی که این مراسم به نام آن‌ها نام‌گذاری شده است پرداخت و افزود: در رأس این مفاخر جاودان، یاد و خاطره شهیدان والامقام «مهدی نوروزی»، «صادق یاری» و «سعید قارلقی» گرامی داشته می‌شود؛ شهدایی که با بصیرت و شجاعت خود در جبهه‌های نبرد با تکفیر، حماسه‌آفرین شدند.

حجت‌الاسلام عبدی همچنین خاطرنشان کرد: در جریان این خروش مردمی، یاد سرداران رشید دیگری از پیش‌گامان خط مقدم دفاع از حرم اهل‌بیت (ع) از جمله شهید «ابوذر امجدیان»، شهید «اکبر ملکشاهی» و شهید «ستار عباسی» نیز در میان حاضران طنین‌انداز خواهد شد تا بار دیگر بر تداوم راه این گلگون‌کفنان تاکید شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان این گفتگو یادآور شد: شهید «رضا عباسی» و شهید «سجاد حبیبی» از دیگر شهدای گران‌قدری هستند که این اجتماع بزرگ مردمی به نام مبارک آن‌ها آراسته شده است؛ بدون شک این برنامه‌ها تجدید میثاقی استوار با آرمان‌های جهاد و شهادت بوده و پیام روشنی از سوی مردم کرمانشاه به دشمنان اسلام مخابره خواهد کرد.