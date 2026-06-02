https://mehrnews.com/x3cdp2 ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ کد مطلب 6848534 استانها فارس استانها فارس ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ پویش «یا علی مددی» در سومین حرم اهل بیت(ع) شیراز- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی سومین حرم اهل بیت (ع) در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6848534 کپی شد مطالب مرتبط پویش یا علی مددی در گیلان پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) پویش «یا علی مددی» در حافظیه و سعدیه شیراز پویش «یا علی مددی» در کردستان پویش «یا علی مددی» در جوار آرامگاه عطار نیشابوری پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع) برچسبها سومین حرم اهل بیت (ع) امیرالمومنین(ع) امام علی(ع) عید سعید غدیرخم
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