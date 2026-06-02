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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

پویش «یا علی مددی» در سومین حرم اهل بیت(ع)

پویش «یا علی مددی» در سومین حرم اهل بیت(ع)

شیراز- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی سومین حرم اهل بیت (ع) در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6848534

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