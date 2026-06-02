به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جوادی آملی، وی روز سه‌شنبه در دیدار محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب، «نظام امامت و امت» را بستری برای انجام وظایف متقابل دولت و ملت دانست و بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «دشمنی آمریکا و اسرائیل انکارناپذیر است»، خاطرنشان کرد: ما با دشمنی طرف هستیم که همواره در حال نقشه‌کشی است؛ لذا در مناسبات با چنین دشمنانی باید نهایت مراقبت و هوشیاری را داشت.

این مرجع تقلید در ادامه، در تبیین مأموریت‌های اساسی جامعه اسلامی، سه محور «جهل‌زدایی»، «جهالت‌زدایی» و «جاهلیت‌زدایی» را به عنوان نقشه راه نهادها معرفی کرد.

وی گفت: «جهل‌زدایی» رسالت حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها برای عالم‌پروری، و «جهالت‌زدایی» مأموریت مساجد، هیئت‌ها و مراکز فرهنگی برای ترویج اخلاق و تقواست. همچنین «جاهلیت‌زدایی» وظیفه رسمی دولت است که شامل مقابله با جریان‌های مستکبر جهانی و ظالمینی است که امنیت ملت‌ها را تهدید می‌کنند.

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه مردم با حضور حماسی خود در صحنه‌های مختلف، دین‌شان را به نظام ادا کرده‌اند، مطالبه اصلی جامعه را مبارزه با فساد دانست.

وی افزود: انتظار مردم از مسئولان این است که در مسیر خدمت به نظام، با مشکلات اقتصادی از جمله اختلاس، احتکار و نجومی‌بگیری با قاطعیت برخورد کنند و به وظایف شرعی و قانونی خود عمل نمایند.

این مرجع تقلید در بخش پایانی سخنان خود، ضمن یادآوری ایثارگری‌های رزمندگان و شهدا به عنوان سرمایه‌های ملی، حفظ وحدت و انسجام ملی را لازمه پیروزی نظام اسلامی خواند و برای موفقیت رئیس‌جمهور و اعضای دولت در خدمت به کشور دعا کرد.