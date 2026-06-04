رئیس دارالقرآن کردستان: غدیر محور وحدت و سرمایه اجتماعی است

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: عید غدیر خم در فرهنگ اسلامی تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه رویدادی سرنوشت‌ساز در تبیین مسیر هدایت، ولایت و رهبری جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

این واقعه که از آن به عنوان روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی یاد می‌شود، همواره در طول تاریخ اسلام به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال میان دین، جامعه و نظام مدیریتی مورد توجه بوده است.

امروزه نیز در شرایطی که جوامع اسلامی بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همبستگی و تقویت سرمایه اجتماعی نیاز دارند، بازخوانی پیام‌ها و آموزه‌های غدیر می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی باشد.

رئیس دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد مختلف واقعه غدیر، این عید بزرگ را منشور ولایت، عدالت و وحدت اسلامی دانست.

غدیر؛ بزرگ‌ترین عید اسلامی و روز اکمال دین

حجت‌الاسلام هادی محمدخواه، با اشاره به جایگاه ویژه عید غدیر اظهار کرد: عید غدیر به عنوان بزرگ‌ترین عید اسلامی شناخته می‌شود؛ روزی که دین الهی به کمال رسید و مسیر هدایت امت اسلامی پس از پیامبر اکرم (ص) تبیین شد.

وی افزود: اهمیت غدیر تنها به یک واقعه تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه این رویداد دارای پیام‌های عمیق اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی برای مسلمانان در همه دوران‌ها است.

محمدخواه بیان کرد: در روز غدیر خم، پیامبر اسلام (ص) به فرمان الهی، ولایت و جانشینی حضرت علی (ع) را به مسلمانان ابلاغ کردند و بدین ترتیب مسیر رهبری جامعه اسلامی بر پایه معیارهای الهی و شایستگی‌های معنوی مشخص شد.

ولایت؛ مهم‌ترین پیام غدیر

وی با بیان اینکه مهم‌ترین پیام غدیر، تبیین اصل ولایت است، گفت: غدیر به مسلمانان می‌آموزد که جامعه اسلامی برای حفظ انسجام و حرکت در مسیر صحیح، نیازمند رهبری الهی و شایسته است.

رئیس دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) با معرفی حضرت علی (ع) به عنوان ولی و جانشین خود، اهمیت جایگاه رهبری در جامعه اسلامی را مورد تأکید قرار دادند.

وی ادامه داد: در فرهنگ غدیر، رهبری تنها یک مسئولیت سیاسی نیست، بلکه مسئولیتی الهی برای هدایت مردم، اجرای عدالت و پاسداری از ارزش‌های دینی محسوب می‌شود.

محمدخواه افزود: یکی از مهم‌ترین آموزه‌های غدیر این است که مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریتی باید بر پایه شایستگی، تقوا، تعهد و عدالت به افراد سپرده شود.

غدیر و وحدت اسلامی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط میان غدیر و وحدت اسلامی اشاره کرد و گفت: برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، غدیر می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای همگرایی و وحدت مسلمانان باشد.

رئیس دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: غدیر بر اصول مشترکی همچون محبت اهل بیت (ع)، عدالت، اخلاق، خدمت به مردم و ضرورت وجود رهبری صالح تأکید دارد که مورد احترام همه مسلمانان است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که حول ارزش‌های مشترک اسلامی شکل بگیرد، در برابر تهدیدها و چالش‌های مختلف از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.

محمدخواه اظهار کرد: وحدت اسلامی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای تکیه بر مشترکات و حرکت در مسیر اهداف کلان امت اسلامی است و غدیر می‌تواند در تحقق این هدف نقش مؤثری ایفا کند.

سیره علوی؛ الگویی برای مدیران امروز

وی با اشاره به ابعاد مدیریتی سیره امیرالمؤمنین (ع) گفت: حضرت علی (ع) نمونه کامل یک مدیر عادل، مردمی و مسئولیت‌پذیر بودند و شیوه حکمرانی ایشان همچنان می‌تواند الگویی ارزشمند برای مدیران باشد.

رئیس دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: عدالت‌محوری یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های مدیریتی امیرالمؤمنین (ع) بود و آن حضرت هیچ‌گاه در اجرای عدالت میان افراد تفاوتی قائل نمی‌شدند.

وی ادامه داد: پاسخگویی در برابر مردم، ساده‌زیستی، مبارزه با فساد، توجه به محرومان، مشورت با نخبگان و پایبندی به اصول اخلاقی از دیگر ویژگی‌های مدیریتی آن حضرت به شمار می‌رود.

محمدخواه تصریح کرد: هر اندازه مدیران و مسئولان جامعه به این ویژگی‌ها نزدیک‌تر شوند، اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم نیز افزایش خواهد یافت.

جشن‌های غدیر و افزایش نشاط اجتماعی

وی درباره نقش جشن‌های مردمی غدیر در جامعه گفت: برگزاری جشن‌های مردمی غدیر تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه بستری برای تقویت نشاط اجتماعی، همدلی و مشارکت عمومی محسوب می‌شود.

رئیس دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: این جشن‌ها فرصت مناسبی برای گردهمایی اقشار مختلف مردم و تقویت روابط اجتماعی فراهم می‌کنند.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آثار این برنامه‌ها، افزایش حس تعلق اجتماعی و تقویت هویت دینی در میان نسل جوان است.

محمدخواه ادامه داد: حضور خانواده‌ها، جوانان و گروه‌های مختلف مردمی در برنامه‌های غدیر موجب شکل‌گیری فضای امید، نشاط و همبستگی در جامعه می‌شود.

فرهنگ غدیر و شاخصه‌های جامعه مطلوب

وی با اشاره به ویژگی‌های جامعه‌ای که بر اساس فرهنگ غدیر شکل گرفته باشد، گفت: چنین جامعه‌ای بر پایه ولایت‌مداری، عدالت، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی بنا می‌شود.

رئیس دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: در جامعه مبتنی بر فرهنگ غدیر، حقوق مردم مورد توجه قرار می‌گیرد، فرصت‌های برابر فراهم می‌شود و همه افراد در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: علم‌آموزی، احترام به کرامت انسانی، توجه به نیازهای عمومی و تلاش برای رفع مشکلات مردم نیز از دیگر شاخصه‌های چنین جامعه‌ای است.

محمدخواه خاطرنشان کرد: فرهنگ غدیر ظرفیت آن را دارد که زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای پویا، متعهد و برخوردار از انسجام اجتماعی باشد.

غدیر؛ بستری برای تقویت سرمایه اجتماعی

وی با تأکید بر نقش غدیر در افزایش سرمایه اجتماعی گفت: هرچه پیوندهای اجتماعی، اعتماد عمومی و روحیه همکاری در جامعه تقویت شود، سرمایه اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: جشن‌ها و برنامه‌های مردمی غدیر می‌توانند زمینه‌ساز گسترش ارتباطات اجتماعی، افزایش اعتماد متقابل و تقویت روحیه مشارکت عمومی باشند.

وی یادآور شد: جامعه‌ای که بر پایه آموزه‌های غدیر حرکت کند، از همبستگی بیشتری برخوردار خواهد بود و توانایی بالاتری برای عبور از مشکلات و چالش‌های مختلف خواهد داشت.

محمدخواه تأکید کرد: غدیر صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه مکتبی برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است؛ مکتبی که در آن عدالت، اخلاق، خدمت به مردم، ولایت‌مداری و وحدت به عنوان اصول اساسی مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی باشد.