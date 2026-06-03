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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۲

ثبت حماسه ماندگار حضور در مشگین شهر

ثبت حماسه ماندگار حضور در مشگین شهر

مشگین- مردم مشگین شهر در نود و چهارمین شب از اجتماع پرشور خود حماسه ماندگاری را در بیعت با ولایت ثبت کردند.

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کد مطلب 6848692

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