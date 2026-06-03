https://mehrnews.com/x3cdsf ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۲ کد مطلب 6848692 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۲ ثبت حماسه ماندگار حضور در مشگین شهر مشگین- مردم مشگین شهر در نود و چهارمین شب از اجتماع پرشور خود حماسه ماندگاری را در بیعت با ولایت ثبت کردند. دریافت 4 MB کد مطلب 6848692 کپی شد مطالب مرتبط غیرت مشگینیها و حمایت از کیان انقلاب رالی بزرگ خانوادگی در اردبیل به یادشهید رهبر امت و یاد شهدای جنگ رمضان غدیر محور وحدت و زمینهساز ظهور حجت الاسلام صمدی: غدیر تداوم مسیر ولایت و محور وحدت امت اسلامی است اجتماع باشکوه غدیریان در مشگین شهر هشتاد و نهمین شب؛ مقاومت و ایستادگی در مشگین شهر برچسبها اردبیل مشگین شهر تجمع مردمی
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