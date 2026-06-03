به گزارش خبرگزاری مهر، توماس مسی نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد، کمک به اسرائیل را به مدت یک ماه قطع کنید و آنها بمباران همسایگان خود را متوقف خواهند کرد.
وی گزارشهای منتشر شده مربوط به مشاجره لفظی بین ترامپ و نتانیاهو را کم اهمیت خواند و آنها را لفاظیهای توخالی توصیف کرد.
مسی اضافه کرد، همه اینها فقط حرف است. فقط کمکهای خارجی به اسرائیل را به مدت یک ماه قطع کنید و آنها بمباران همسایگان خود را متوقف خواهند کرد. صلح فوری محقق می شود تنگه هرمز میتواند باز شود و قیمت بنزین دو دلار در هر گالن کاهش خواهد یافت.
وی افزود: اسرائیل بزرگترین دریافتکننده کمک از مالیاتدهندگان آمریکایی بوده و هست.
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