به گزارش خبرگزاری مهر، توماس مسی نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد، کمک به اسرائیل را به مدت یک ماه قطع کنید و آنها بمباران همسایگان خود را متوقف خواهند کرد.

وی گزارش‌های منتشر شده مربوط به مشاجره لفظی بین ترامپ و نتانیاهو را کم ‌اهمیت خواند و آنها را لفاظی‌های توخالی توصیف کرد.

مسی اضافه کرد، همه اینها فقط حرف است. فقط کمک‌های خارجی به اسرائیل را به مدت یک ماه قطع کنید و آنها بمباران همسایگان خود را متوقف خواهند کرد. صلح فوری محقق می شود تنگه هرمز می‌تواند باز شود و قیمت بنزین دو دلار در هر گالن کاهش خواهد یافت.

وی افزود: اسرائیل بزرگترین دریافت‌کننده کمک از مالیات‌دهندگان آمریکایی بوده و هست.