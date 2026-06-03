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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

نماینده آمریکا: صلح می‌خواهید؟ کمک‌های واشنگتن به اسرائیل را قطع کنید

نماینده آمریکا: صلح می‌خواهید؟ کمک‌های واشنگتن به اسرائیل را قطع کنید

نماینده جمهوری خواه آمریکا بر لزوم قطع کمک های این کشور به رژیم صهیونیستی برای تحقق صلح فوری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توماس مسی نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد، کمک به اسرائیل را به مدت یک ماه قطع کنید و آنها بمباران همسایگان خود را متوقف خواهند کرد.

وی گزارش‌های منتشر شده مربوط به مشاجره لفظی بین ترامپ و نتانیاهو را کم ‌اهمیت خواند و آنها را لفاظی‌های توخالی توصیف کرد.

مسی اضافه کرد، همه اینها فقط حرف است. فقط کمک‌های خارجی به اسرائیل را به مدت یک ماه قطع کنید و آنها بمباران همسایگان خود را متوقف خواهند کرد. صلح فوری محقق می شود تنگه هرمز می‌تواند باز شود و قیمت بنزین دو دلار در هر گالن کاهش خواهد یافت.

وی افزود: اسرائیل بزرگترین دریافت‌کننده کمک از مالیات‌دهندگان آمریکایی بوده و هست.

کد مطلب 6848908

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