تصادف مرگبار در کمربندی سرخه یک فوتی بر جای گذاشت

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز تصادف بین یک دستگاه نیسان و یک خودروی سمند همزمان با صبح چهارشنبه در شهرستان سرخه خبر داد.

وی با بیان اینکه این حادثه در کمربندی سرخه به وقوع پیوست، افزود: بلافاصله عوامل امدادی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه در این تصادف یک نفر جان خود را به دلیل شدت جرحت‌های وارده از دست داده است، ابراز کرد: پنج نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند.

بزرگی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، بیان کرد: مصدومان حادثه به وسیله نیروهای امدادی، امدادرسانی و به بیمارستان منتقل شدند.