زارع: امیدی که در تبریز شکل بگیرد برای کل کشور راهگشا است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زارع کهنمویی صبح چهارشنبه در نشست اعضای شورای اطلاع‌رسانی استان با رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهار داشت: با تمام گلایه‌ها و انتقادهایی که مطرح می‌شود با اطمینان خاطر می توان گفت، تبریز و آذربایجان شرقی پای دولت است و با تمام وجود از رییس‌جمهور پزشکیان دفاع کرده و خواهد کرد.

زارع تصریح کرد: از مجموع ارزیابی هایی که در سطح کشور در حوزه های مختلف از جمله سرمایه گذاری، اقتصادی، عمرانی صورت پذیرفته، استان آذربایجان شرقی رتبه های نخست را اخذ کرده است، لذا از شورای اطلاع رسانی دولت انتظار داریم که در تبیین و تعمیم این دستاوردها در سطح استانی و ملی حمایت کنند.

وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدی که در تبریز و آذربایجان ایجاد شود بر کل کشور تأثیر مثبت گذاشته و تعیین کننده خواهد بود. کما اینکه عقلانیتی که دو سال پیش در این نقطه از کشور حکمفرما شد با تعمیم و تسری به کل کشور در قالب انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، توانست کشور ما را از بیشتر بحران هایی که در این مدت بر کشور تحمیل شد، عبور دهد.