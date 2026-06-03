https://mehrnews.com/x3cdvm ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۹ کد مطلب 6848795 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۹ پویش «یاعلی مددی» در اردبیل اردبیل- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی اردبیل در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید. دریافت 3 MB کد مطلب 6848795 کپی شد مطالب مرتبط اطعام در غدیر؛ نه فقط یک وعده غذا بلکه ماندگاری پیام ولایت است حجت الاسلام صمدی: غدیر تداوم مسیر ولایت و محور وحدت امت اسلامی است عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تقویت انسجام اجتماعی مرزنشینان بیلهسوار عید غدیر را با راهپیمایی جشن میگیرند حضور مکرر مردم دارالارشاد اردبیل در تجمعات شبانه برچسبها اردبیل عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر چشم به راه مهمونی غدیر
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