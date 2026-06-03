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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۹

پویش «یاعلی مددی» در اردبیل

پویش «یاعلی مددی» در اردبیل

اردبیل- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی اردبیل در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6848795

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