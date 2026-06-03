حجتالاسلام والمسلمین یاسر باقری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید غدیر نشان داد که سرنوشت هر ملت و قومی به دست خودِ آنها سپرده شده است و حتی اگر بالاترین مقدرات از جانب خداوند رقم بخورد.
وی افزود: چنان که در روز غدیرخم پیامبر اعظم با بلند کردن دستان امیرالمؤمنین وی را ولی امر مسلمین جهان معرفی کرد، اما اگر ملت با این مقدرات همراهی نکند، مسیر تاریخ تغییر میکند. خلافت از مسیر اصلی خود منحرف میشود، و همان انحرافات و انشقاقات، عامل اصلی کشتار امروز مسلمانان در جهان شده است.
وی افزود: ولایت امیرالمؤمنین در راستای کلمهٔ توحید (لا اله الا الله) در روز غدیر ابلاغ شد. اما فقط کلمهٔ توحید کفایت نمیکرد؛ بلکه امت میبایست حول محور این ابلاغ الهی، وحدت و توحیدِ کلمه را نیز حفظ میکردند و امام را تنها نمیگذاشتند تا بهترین مصلحتها اتفاق بیفتد.
امام جمعه جعفرآباد گفت: البته همیشه در تاریخ مردمانی بودهاند که حول محور حق حرکت میکنند. امروز مردم ایران اسلامی نماد بارز آن حقجویان و حقگویان هستند؛ آنها تصمیم گرفتهاند با حضور و بعثت غدیریِ خود در خیابانها، از امام و امت و کشور دفاع و کاستیهای تاریخ را جبران کنند.
وی افزود: این نیز سرنوشت نیک و فرجام پرخیر و برکتی برای ایران اسلامی است که مردم تصمیم گرفتهاند آن را برای خودشان و نسلهای آینده رقم بزنند.
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