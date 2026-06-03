به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، انصاری با اشاره به آسیبهای واردشده به عرصههای حساس محیط زیستی از جمله پهنههای آبی خلیج فارس و دریای عمان، اظهار داشت این حملات علاوه بر خسارت به زیرساختها و جوامع غیرنظامی، موجب تهدید جدی اکوسیستمهای منطقهای شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به برخی حملات گزارششده به اماکن غیرنظامی در مناطق مختلف، بر ضرورت واکنش جدی نهادهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: بیعملی در برابر چنین رخدادهایی، به تضعیف اعتماد به سازوکارهای بینالمللی منجر خواهد شد.
انصاری با قدردانی از مواضع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (سازمان همکاری اقتصادی (اکو))، ابراز امیدواری کرد تقویت چندجانبهگرایی منطقهای بتواند زمینه کاهش تنشها و دور شدن عوامل مخرب فرامنطقهای از محیط زیست کشورهای عضو را فراهم کند.
وی در ادامه، منطقه اکو را یکی از مناطق آسیبپذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی دانست و به چالشهایی همچون افزایش دما، خشکسالیهای مکرر، کاهش منابع آب، تخریب سرزمین، طوفانهای گرد و غبار، آتشسوزیهای جنگلی و افت تنوع زیستی اشاره کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران پنج پیشنهاد را مطرح کرد: تدوین چارچوب همکاری منطقهای برای مقابله با طوفانهای گرد و غبار؛ تقویت شبکههای منطقهای پایش تغییرات اقلیمی و تبادل دادههای زیستمحیطی؛ گسترش همکاری در حوزه مدیریت پایدار منابع آب و مقابله با بیابانزایی؛ توسعه پروژههای مشترک حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستمهای فرامرزی؛ افزایش همکاری در زمینه اقتصاد سبز، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای پاک.
شینا انصاری در پایان تأکید کرد: هیچ کشوری به تنهایی قادر به مقابله با چالشهای پیچیده زیستمحیطی نیست و همکاری منطقهای یک ضرورت اجتنابناپذیر برای تضمین آیندهای پایدار است.
او همچنین آمادگی کامل ایران را برای گسترش همکاریهای علمی، فنی و اجرایی با کشورهای عضو اکو اعلام کرد.
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