به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته لیگ برتر والیبال ایران با شرایط عجیبی روبرو شد؛ رقابتها تا پایان هفته نوزدهم دنبال شد اما تحت تأثیر تحولات منطقهای و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تمامی مسابقات ورزشی و از جمله لیگ والیبال متوقف شد. اتفاقی که عملاً ادامه مسیر لیگ را در هالهای از ابهام فرو برد. البته فدراسیون برای برگزاری لیگ تلاش بسیار زیادی کرد و حتی در روزهای پایانی سال گذشته، فدراسیون والیبال اعلام کرد که ادامه مسابقات پس از تعطیلات نوروز از سر گرفته خواهد شد، اما با تداوم جنگ، این وعده عملی نشد و لیگ به خط پایان رسید.
مهمترین موضوع حال حاضر، نحوه برگزاری لیگ والیبال در فصل جاری است؛ چرا که با ناتمام ماندن مسابقات، تکلیف سقوط تیمهای پایین جدول مشخص نشد و از سوی دیگر، چهار تیم حاضر در مرحله نیمهنهایی لیگ دسته یک نیز فرصت رویارویی پیدا نکردند تا وضعیت تیمهای صعودکننده به لیگ برتر همچنان در هالهای از ابهام باقی بماند.
جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ والیبال برای برگزاری مسابقات در فصل جدید چند روز پیش برگزار شد و در مورد ورودی تیمها برای حضور در لیگ برتر و همچنین شرایط برخی تیمها از جمله سایپا برگزار شد اما هنوز در مورد جزییات برگزاری لیگ برای فصل آینده صحبت نشده است.
طبق پیگیری خبرنگار مهر جلسه آتی اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ قرار است ۲۵ خردادماه برای شروع مسابقات لیگ برتر برگزار شود. تاکنون مبلغ ورودی تیمها برای حضور در مسابقات لیگ مشخص شده است که هر تیم جهت حضور در مسابقات باید ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کند.
در شرایطی که هنوز زمان دقیق برگزاری مسابقات لیگ والیبال برای فصل جاری مشخص نشده است، اما این روزها تیمها به دنبال جذب بازیکن و مربیان مورد نظر خود هستند. تاکنون پیمان اکبری با تیم پیکان قرارداد بسته است؛ سال گذشته هدایت تیم پیکان برعهده محمدرضا تندوران بود.
همچنین تیم مهرگان نور هم با غلامرضا مومنی مقدم به توافق رسیده است؛ مومنی مقدم جزو لیست دستیاران پیاتزا برای اردوی تیم ملی بود اما از حضور در کنار تیم ملی انصراف داد. او در دو سال گذشته که تیم صنعتگران امید در لیگ حضور داشت با این تیم نتایج خوبی کسب کرد اما امسال تصمیم گرفت از تیم صنعتگران امید هم جدا شود و هدایت تیم مهرگان نور را بپذیرد. پیش از این هدایت تیم مهرگان نور برعهده رحمان محمدی راد بود. او هم اکنون به عنوان دستیار پیاتزا در کنار تیم ملی است و از اردیبهشت ماه کار خود را با تیم ملی آغاز کرده است. رحمان محمدی راد پیش از این دستیار ولاسکو هم بود.
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