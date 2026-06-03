به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام از داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان آغاز شد. داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی دوره دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان می‌توانند از امروز لغایت پایان روز شنبه ۱۶ خرداد با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت‌نام خود به منظور شرکت در مصاحبه اقدام نمایند.

آن دسته از داوطلبانی که براساس نتایج اولیه، به دلیل نقص مدارک، به صورت مشروط به مصاحبه دعوت شده‌اند، لازم است صرفاً پس از بارگذاری مدارک لازم در سامانه اعلام نتایج، نسبت به ثبت‌نام مصاحبه اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت مغایرت اطلاعات مندرج در فرم ثبت‌نام اولیه این دسته از داوطلبان با محتوای مدارک ارسالی از سوی داوطلب و عدم احراز شرایط دعوت به مصاحبه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

لازم به ذکر است که صرفاً دانش آموختگان سال ۱۴۰۱ تا ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری مجاز به ثبت‌نام در این دوره هستند.

شایان ذکر است زمان و نحوه چگونگی انجام مصاحبه علمی داوطلبان دکتری تخصصی متعاقباً اعلام خواهد شد.