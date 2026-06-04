بازی با مالی از بازی نکردن بهتر است/ بازیکنان حس ملی گرایی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه برنامههای آمادهسازی خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، روزهای پایانی اردوی تدارکاتیاش را پشت سر میگذارد. شاگردان امیر قلعهنویی قرار است روز پنجشنبه ۱۴ خرداد در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی مالی بروند و پس از آن، یک روز استراحت خواهند داشت.
ملیپوشان ایران سپس روز شنبه راهی کشور مکزیک میشوند تا در کمپ اختصاصی خود در شهر تیخوانا مستقر شده و آخرین مراحل آمادهسازی را برای حضور در بزرگترین رویداد فوتبال جهان دنبال کنند.
تیم ملی ایران در گروه G رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه است و شاگردان قلعهنویی امیدوارند با ارائه عملکردی موفق، برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران از مرحله گروهی جام جهانی صعود کرده و راهی مرحله حذفی این مسابقات شوند؛ اتفاقی که میتواند به یکی از مهمترین دستاوردهای فوتبال ملی ایران تبدیل شود.
در مقطع فعلی تیم ملی نتیجه گرایی مهم است
مهدی رجبزاده کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فهرست نهایی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ و انتقادهایی که نسبت به میانگین سنی بالای بازیکنان و خط خوردن برخی نفرات جوان مطرح شده است، اظهار کرد: به نظر من در مقطع فعلی که تیم ملی در آن قرار دارد، کادر فنی و شخص امیر قلعهنویی بیش از هر چیز به دنبال نتیجهگیری هستند. طبیعی است که در چنین شرایطی بحث نتیجهگرایی اهمیت ویژهای پیدا کند و به همین دلیل اعتماد بیشتری به بازیکنان باتجربه شده است.
وی ادامه داد: اگر به فهرست نهایی تیم ملی نگاه کنیم، میبینیم که بیشتر به بازیکنانی اعتماد شده که تجربه بالاتری دارند و سابقه حضور در مسابقات بینالمللی بیشتری را در کارنامه خود ثبت کردهاند. فکر میکنم تصمیم کادر فنی نیز بر همین اساس بوده است. شاید هر مربی دیگری هم در این شرایط هدایت تیم ملی را بر عهده داشت، همین مسیر را انتخاب میکرد.
بازی دادن به جوانان در جام جهانی ریسک بالایی دارد
این کارشناس فوتبال افزود: واقعیت این است که تیم ملی فرصت چندانی برای برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی مناسب نداشت. از سوی دیگر با تعطیلی لیگ، بخشی از بازیکنان از شرایط مسابقه دور شدند و در وضعیت ایدهآل رقابتی قرار نداشتند. به همین دلیل تصور میکنم در چنین شرایطی تکیه بر تجربه منطقیتر از ریسک کردن روی بازیکنان جوان بود، زیرا فرصت کافی برای آمادهسازی و محک زدن نفرات جدید وجود نداشت.
رجبزاده در خصوص دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل گامبیا نیز گفت: من این مسابقه را به طور کامل ندیدم و نمیتوانم تحلیل فنی دقیقی ارائه دهم. تنها شنیدم که تیم ملی در نیمه نخست عملکرد چندان خوبی نداشته و با نتیجه یک بر صفر عقب افتاده است، اما در نیمه دوم توانسته شرایط را تغییر دهد و نتیجه را جبران کند.
بازی با مالی از بازی نکردن بهتر است
وی درباره دیدار تدارکاتی پیش روی تیم ملی برابر مالی اظهار داشت: آنچه در رسانهها مشاهده کردهام نشان میدهد مالی تیم قابل احترامی است. شاید برخی تصور کنند چون این تیم در ردههای پایینتر رنکینگ فیفا قرار دارد، حریف مناسبی نیست، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی باید محدودیتهای موجود را نیز در نظر گرفت.
کارشناس فوتبال کشورمان تأکید کرد: باید بپذیریم که تیم ملی ایران در وضعیت خاصی قرار دارد. به نظر من فدراسیون فوتبال تلاش خود را انجام داده و حتی شنیدهایم چند مسابقه تدارکاتی نیز برنامهریزی شده بود، اما در نهایت در لحظات پایانی لغو شد.
وی افزود: به همین دلیل ناچار هستیم با شرایط موجود پیش برویم و با هر تیمی که امکان بازی با آن وجود دارد، دیدار تدارکاتی برگزار کنیم. مهم این است که بازیکنان در شرایط مسابقه قرار بگیرند. البته بخشی از لژیونرهای تیم ملی در طول فصل در لیگهای مختلف جهان بازی کردهاند و از نظر آمادگی مسابقه شرایط مناسبی دارند، اما برخی بازیکنان شاغل در لیگ ایران به دلیل تعطیلی مسابقات مدتی از فضای رقابتی دور بودهاند.
رجبزاده خاطرنشان کرد: جام جهانی شرایط ویژه و متفاوتی نسبت به مسابقات باشگاهی یا حتی دیدارهای دوستانه دارد. فشار روانی در این رقابتها بسیار بالاست و بازیکنان باید از نظر ذهنی و فنی در سطح بسیار بالایی قرار داشته باشند. به همین دلیل تجربه میتواند نقش مهمی در عملکرد تیم داشته باشد.
بازیکنان باید حس ملیگرایی داشته باشند
وی در پایان گفت: با توجه به تمام اتفاقاتی که طی ماههای اخیر رخ داده، از جمله مشکلات مختلف، تعطیلیها و شرایط خاصی که فوتبال ایران با آن مواجه بوده است، معتقدم بسیاری از انتقادها قابل درک است، اما اکنون زمان حمایت از تیم ملی است. امیدوارم تجربه بازیکنانی که سالها در فوتبال اروپا، آسیا و مسابقات بینالمللی حضور داشتهاند به کمک تیم بیاید و ملیپوشان بتوانند نتایج خوبی کسب کنند.
رجبزاده در خاتمه اظهار داشت: مردم ایران در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیاز به شادی دارند و مشتاق هستند تیم ملی را با تمام توان، غیرت و حس ملیگرایی در زمین مسابقه ببینند. امیدوارم بازیکنان با ارائه نمایشهایی درخور نام ایران، موجب خوشحالی مردم و افتخار کشور شوند و نتایجی به دست آورند که همه ایرانیان به آن افتخار کنند.
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