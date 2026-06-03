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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در نیکشهر

پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در نیکشهر

نیکشهر- فرمانده انتظامی نیکشهر از پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران پلیس در شهرستان نیکشهر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر بیان کرد: در خلال این طرح ۴ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات، گران‌فروشی پلمب شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

کد مطلب 6849251

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