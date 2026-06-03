روبیو: سرنگونی پهپادهای ارزان ایران، هزینه بسیار زیادی برای ما دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران ادعا کرد: همه، حتی چین و روسیه می‌گویند ایران نمی‌ تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.

وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای دوگانه سازی در ایران و تفرقه افکنی میان مردم و مسئولان با اتخاذ موضعی عوام فریبانه ادعا کرد: ما می‌خواهیم شاهد تغییر در ایران باشیم، به گونه‌ای که این کشور توسط مردمش اداره شود و تهدیدی برای منطقه نباشد.

این مقام آمریکایی با اشاره به توانمندی دفاعی ایران اذعان کرد: ما از تجهیزات بسیار گران‌قیمتی برای سرنگونی پهپادهای ارزان ایران استفاده می‌کنیم و این وضعیت باید تغییر کند. ایران هنوز توانمندی های زیادی دارد، اما دیگر قادر به پرتاب تعداد زیادی پهپاد مانند گذشته نیست. باید وقتی کشتی‌های ما توسط ایران مورد اصابت قرار می‌گیرند، واکنش نشان دهیم.

مارکو روبیو، که روز گذشته در نشست مجلس سنای این کشور اذعان کرده بود، تهران تعداد زیادی پهپاد در اختیار دارد، امروز با طرح ادعاهایی متناقض مدعی شد: نیروی دریایی ایران در قعر دریا است، دیگر نیروی هوایی ندارد و قابلیت‌های موشکی و صنایع دفاعی آن تضعیف شده است! نمی توانیم بگذاریم ایران سپر سلاح‌های متعارفی را بسازد که بتواند پشت آن برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد.

روبیو بدون اشاره به خط قرمز ایران در خصوص حفظ اوارنیوم غنی شده خود، درباره مذاکرات ادعایی اش با تهران نیز مدعی شد: ما امیدواریم که مذاکرات منجر به این شود که تهران فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم خود را کنار بگذارد و ذخایر غنی‌شده بالای خود را منتقل کند.

وی درباره رایزنی های میان بیروت و تل آویو بی آنکه به نقض تعهدات پیشین از سوی رژیم صهیونیستی اشاره ای داشته باشد، ادعا کرد: سران لبنان و اسرائیل در حال حاضر در مقر وزارتخانه ما برای مذاکره به سر می برند. امیدواریم که جلسه امروز بین لبنان و اسرائیل به صدور بیانیه و برنامه‌ای برای مسیر امنیتی لبنان منتهی شود.

وزیر امور خارجه آمریکا که نمی خواست به موضوع زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی که فاقد هرگونه نظارت جهانی است، اشاره ای داشته باشد، گفت: به عنوان بخشی از سیاست خارجی ما و به دلایل مختلف، به طور علنی در مورد اینکه آیا اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد یا خیر، بحث نمی‌کنیم. اگر کنگره درخواست پاسخ محرمانه کند، پاسخ بهتری در مورد اینکه آیا اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد یا خیر، به آنها ارائه خواهیم داد.