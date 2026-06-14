حزب پاشینیان ۴۹.۷ درصد آرا را کسب کرد؛ تشکیل دولت ارمنستان به تنهایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، بر اساس نتایج نهایی اعلام‌ شده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان، حزب حاکم «قرارداد مدنی» به ریاست نیکول پاشینیان نخست‌وزیرکنونی این کشور موفق به کسب ۴۹.۷ درصد آرا در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان، نیکول پاشینیان اکنون می‌تواند به‌تنهایی دولت جدید را تشکیل دهد.

انتخابات پارلمانی ارمنستان در ۷ ژوئن با مشارکت ۵۸.۹۷ درصد برگزار شد. حزب «ارمنستان قوی» ۲۳.۲۷ درصد و حزب «اتحاد ارمنستان» ۹.۹۲ درصد آرا را به دست آوردند. آنها به همراه نمایندگان حزب «قرارداد مدنی» وارد پارلمان ارمنستان خواهند شد.