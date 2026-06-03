https://mehrnews.com/x3cdSW ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ کد مطلب 6849755 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ ذکر لب ایران زمین، حیدر امیرالمومنین کرمانشاه- مردم کرمانشاه در نود و پنجمین اجتماع نحن منتقمون همزمان با شب عید غدیر به جشن پرداختند. دریافت 12 MB کد مطلب 6849755 کپی شد مطالب مرتبط نود و دومین اجتماع مردم کرمانشاه مزین به نام ۸ شهید مدافع حرم نود و دومین اجتماع مردمی نحن منتقمون در کرمانشاه برگزار میشود گرامیداشت یاد و نام هشت شهید دفاع از وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه نود و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برگزاری اجتماع بزرگ نحن منتقمون به نام ۸ شهید در کرمانشاه برچسبها ایران عید غدیر جمهوری اسلامی ایران کرمانشاه
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