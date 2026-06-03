  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

ذکر لب ایران زمین، حیدر امیرالمومنین

ذکر لب ایران زمین، حیدر امیرالمومنین

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در نود و پنجمین اجتماع نحن منتقمون همزمان با شب عید غدیر به جشن پرداختند.

دریافت 12 MB
کد مطلب 6849755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها