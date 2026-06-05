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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰

طنین انداز شدن شعار «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

طنین انداز شدن شعار «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه بار دیگر در اجتماع شبانه، شعار ضد استکباری «مرگ بر آمریکا» را فریاد زدند.

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کد مطلب 6851216

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