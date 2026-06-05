https://mehrnews.com/x3cfvL ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰ کد مطلب 6851216 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰ طنین انداز شدن شعار «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه بار دیگر در اجتماع شبانه، شعار ضد استکباری «مرگ بر آمریکا» را فریاد زدند. دریافت 7 MB کد مطلب 6851216 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری موج ۹۷ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه کرمانشاه در مدار ولایت؛ روایتی از شور غدیر در خیابانها نود و ششمین اجتماع شبانه کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت مزین می شود برگزاری موج ۹۶ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه ذکر لب ایران زمین، حیدر امیرالمومنین برچسبها ایالات متحده امریکا جمهوری اسلامی ایران کرمانشاه
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