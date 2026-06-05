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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۹

نود و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

نود و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- نود و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همراه با اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) برگزار شد.

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کد مطلب 6851231

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