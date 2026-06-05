https://mehrnews.com/x3cfw4 ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۹ کد مطلب 6851231 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۹ نود و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- نود و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همراه با اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) برگزار شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6851231 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری موج ۹۷ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه کرمانشاه در مدار ولایت؛ روایتی از شور غدیر در خیابانها نود و ششمین اجتماع شبانه کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت مزین می شود برگزاری موج ۹۶ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه ذکر لب ایران زمین، حیدر امیرالمومنین برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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