رونمایی از تابلوی «غدیری» در مرکز آسمان حوزه هنری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرکز آسمان» فضایی تازه در نگارخانه حوزه هنری فارس است که با هدف نمایش آثار ویژه و متفاوت هنرمندان طراحی شده و از این پس میزبان رونماییها، ارائه آثار منتخب و رویدادهای خاص هنرهای تجسمی خواهد بود.
نخستین اثر به نمایش درآمده در این فضا، تابلوی «غدیری» اثر علی خوبیار است که با نگاهی هنرمندانه به واقعه بزرگ غدیر خم پرداخته و همزمان با ایام ولایت و امامت در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
علی خوبیار از هنرمندان باسابقه عرصه نقاشی کشور است که بیش از ۳۵ سال در حوزه طراحی و نقاشی فعالیت حرفهای داشته و علاوه بر بیش از ۲۵ سال سابقه تدریس، از جمله ۱۰ سال تدریس در دانشگاه هنر، در بیش از ۳۰ نمایشگاه معتبر انفرادی و گروهی در شیراز، تهران و دبی حضور یافته است.
وی دانشآموخته کارشناسی ارشد نقاشی بوده و در طول سالهای فعالیت هنری خود موفق به کسب رتبههای برتر در رویدادها و جشنوارههای مختلف هنری استان و کشور شده است.
افتتاح «مرکز آسمان» گامی در جهت توسعه فضاهای تخصصی هنرهای تجسمی در حوزه هنری فارس به شمار میرود؛ فضایی که قرار است محملی برای ارائه آثار فاخر و معرفی ظرفیتهای برجسته هنرمندان استان و کشور باشد.
علاقهمندان میتوانند با حضور در نگارخانه حوزه هنری استان فارس، از تابلوی «غدیری» و دیگر آثار ارائهشده در این مجموعه بازدید کنند.
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