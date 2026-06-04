  1. استانها
  2. فارس
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

رونمایی از تابلوی «غدیری» در مرکز آسمان حوزه هنری فارس

رونمایی از تابلوی «غدیری» در مرکز آسمان حوزه هنری فارس

شیراز- همزمان با فرارسیدن عید غدیر و در آغاز به کار «مرکز آسمان» حوزه هنری فارس، از تابلوی «غدیری» اثر علی خوبیار رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرکز آسمان» فضایی تازه در نگارخانه حوزه هنری فارس است که با هدف نمایش آثار ویژه و متفاوت هنرمندان طراحی شده و از این پس میزبان رونمایی‌ها، ارائه آثار منتخب و رویدادهای خاص هنرهای تجسمی خواهد بود.

نخستین اثر به نمایش درآمده در این فضا، تابلوی «غدیری» اثر علی خوبیار است که با نگاهی هنرمندانه به واقعه بزرگ غدیر خم پرداخته و همزمان با ایام ولایت و امامت در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

علی خوبیار از هنرمندان باسابقه عرصه نقاشی کشور است که بیش از ۳۵ سال در حوزه طراحی و نقاشی فعالیت حرفه‌ای داشته و علاوه بر بیش از ۲۵ سال سابقه تدریس، از جمله ۱۰ سال تدریس در دانشگاه هنر، در بیش از ۳۰ نمایشگاه معتبر انفرادی و گروهی در شیراز، تهران و دبی حضور یافته است.

وی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد نقاشی بوده و در طول سال‌های فعالیت هنری خود موفق به کسب رتبه‌های برتر در رویدادها و جشنواره‌های مختلف هنری استان و کشور شده است.

افتتاح «مرکز آسمان» گامی در جهت توسعه فضاهای تخصصی هنرهای تجسمی در حوزه هنری فارس به شمار می‌رود؛ فضایی که قرار است محملی برای ارائه آثار فاخر و معرفی ظرفیت‌های برجسته هنرمندان استان و کشور باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در نگارخانه حوزه هنری استان فارس، از تابلوی «غدیری» و دیگر آثار ارائه‌شده در این مجموعه بازدید کنند.

کد مطلب 6849908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها