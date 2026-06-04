به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، اعلام کرد:حمایت‌های تسلیحاتی، مالی و سیاسی آمریکا و برخی دیگر از دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی، نقش مستقیمی در تداوم این نقض‌های گسترده حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه داشته و مسؤولیت بین‌المللی آنان را در قبال این اقدامات مطرح می‌سازد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تداوم تجاوزات نظامی، حملات گسترده و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه کشور لبنان را که با حمایت‌های سیاسی، نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد، به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت لبنان، از زمان آغاز دور جدید تجاوزات رژیم صهیونیستی از دوم مارس( ۱۱ اسفند) تاکنون، دست‌کم ۳ هزار و ۴۱۲ نفر به شهادت رسیده و ۱۰ هزار و ۲۶۹ نفر زخمی شده‌اند. افزون بر این، حملات مستمر به مناطق مسکونی، زیرساخت‌های حیاتی، مراکز درمانی، آموزشی و خدمات عمومی، خسارات گسترده‌ای را بر مردم و اقتصاد لبنان تحمیل کرده و بحران انسانی کم‌سابقه‌ای را رقم زده است.

هدف قرار دادن غیرنظامیان، کشتار زنان و کودکان، تخریب گسترده اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و سایر قواعد آمره حقوق بین‌الملل است و می‌تواند از مصادیق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در صدور دستور تخلیه بخش‌هایی از خاک لبنان و تهدید ساکنان شهرها، روستاها و مناطق مسکونی به ترک محل زندگی خود را قویاً محکوم می‌کند. این اقدام که همزمان با بمباران گسترده مناطق هدف صورت می‌گیرد، نه یک اقدام حفاظتی، بلکه شکلی از ارعاب سازمان‌یافته و فشار روانی علیه جمعیت غیرنظامی است که آثار و پیامدهای عمیق انسانی و حقوق بشری بر جای می‌گذارد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حملات رژیم صهیونیستی و دستورات تخلیه اجباری صادرشده برای ساکنان بسیاری از شهرک‌ها و روستاهای جنوب لبنان، تاکنون به آوارگی حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از شهروندان لبنانی منجر شده است. این حجم گسترده از جابه‌جایی اجباری جمعیت، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی سال‌های اخیر در منطقه به شمار می‌رود و هزاران خانواده را از خانه، دارایی، محل کار، تحصیل و دسترسی به خدمات درمانی و اجتماعی محروم ساخته است.

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هرگونه انتقال یا کوچ اجباری جمعیت غیرنظامی، جز در شرایط استثنایی و محدود مقرر در حقوق بین‌الملل، ممنوع بوده و می‌تواند مصداق نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو تلقی شود. همچنین استفاده از ادبّیات تهدیدآمیز برای وادار کردن مردم به ترک مناطق محل سکونت خود، نوعی مجازات جمعی و اعمال فشار روانی علیه غیرنظامیان محسوب می‌شود که با کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر مغایرت آشکار دارد.

تداوم این سیاست‌ها نه تنها موجب گسترش بحران انسانی و افزایش شمار آوارگان می‌شود، بلکه خطر تغییرات اجباری جمعیتی، فروپاشی ساختارهای اجتماعی، گسترش فقر، محرومیت و بی‌ثباتی پایدار را نیز به همراه دارد. چنین اقداماتی علاوه بر نقض حقوق مردم لبنان، تهدیدی جدّی علیه صلح و امنیّت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به استمرار مصونیّت عاملان این جنایات، تأکید می‌کند که حمایت‌های تسلیحاتی، مالی و سیاسی ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی، نقش مستقیمی در تداوم این نقض‌های گسترده حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه داشته و مسؤولیت بین‌المللی آنان را در قبال این اقدامات مطرح می‌سازد.

این ستاد همچنین سکوت و انفعال بسیاری از نهادهای بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشری، از جمله در برابر کشتار هزاران غیرنظامی، مجروح شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی بیش از یک میلیون شهروند لبنانی را محکوم می‌کند. تداوم رویکردهای گزینشی و استانداردهای دوگانه در مواجهه با نقض‌های آشکار حقوق بشر، اعتبار نظام بین‌المللی حقوق بشر را با چالش‌های جدّی مواجه ساخته و موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای مسؤول شده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیّت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه ذی‌ربط و تمامی نهادهای بین‌المللی مسؤول می‌خواهد ضمن محکوم نمودن صریح این تجاوزات، اقدامات فوری و مؤثری را برای توقف حملات، جلوگیری از آوارگی اجباری غیرنظامیان، تضمین دسترسی مردم لبنان به کمک‌های بشردوستانه و پاسخگو ساختن عاملان و آمران این جنایات در چارچوب سازوکارهای حقوقی بین‌المللی اتخاذ نمایند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با ملّت و دولت لبنان و ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا، مجروحان و آوارگان، بار دیگر بر ضرورت پایبندی به اصول و موازین حقوق بین‌الملل، حمایت از غیرنظامیان و پایان دادن به سیاست‌های مبتنی بر تجاوز، اشغالگری، مجازات جمعی و کوچ اجباری تأکید می‌نماید.