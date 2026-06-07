داداشی: هشدار نارنجی وزش باد شدید و گردوخاک در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی، افزایش شیب فشاری در خراسان شمالی موجب وزش باد شدید تا بسیار شدید و وقوع گردوخاک در اغلب مناطق خواهد شد.

وی افزود: این سامانه تا بعدازظهر دوشنبه تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: مناطق نیمه غربی و جنوبی استان و دوشنبه نیز بخش زیادی از مناطق جنوبی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت.

وی ادامه داد: کاهش دید افقی، اختلال در ترددهای جاده‌ای، سقوط اجسام از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده و افزایش غلظت گردوخاک از مهم‌ترین مخاطرات این پدیده جوی است.

داداشی تصریح کرد: همچنین کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از دیگر پیامدهای وزش باد شدید در استان خواهد بود.

وی به شهروندان توصیه کرد از توقف خودروها در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کرده و در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: استحکام سازه‌های موقت و سست و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی و کشاورزی ضروری است.