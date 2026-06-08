نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شب گذشته تا صبح دوشنبه، بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه‌های کلاته بهار با ۹.۱ میلی‌متر و کرپشتلی سفلی با ۵.۸ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، تا اوایل شامگاه دوشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری خواهد بود و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با غبار محلی، به‌ویژه در مناطق نیمه جنوبی استان، پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: همچنین تا اواخر وقت دوشنبه در برخی مناطق خراسان شمالی، به‌ویژه نیمه شرقی، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: از سه‌شنبه تا جمعه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید همراه با احتمال غبار محلی، بیشتر در مناطق نیمه جنوبی استان مورد انتظار است.

وی تصریح کرد: از سه‌شنبه تا جمعه در نیمه جنوبی خراسان شمالی افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و روز جمعه نیز در مناطق نیمه شرقی استان احتمال وقوع بارش پراکنده باران وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از نظر دمایی، دوشنبه با شمالی شدن جریانات جوی، کاهش محسوس دمای بیشینه در استان رخ می‌دهد اما از سه‌شنبه تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بوده‌اند.

داداشی افزود: در همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۵ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و در بین مراکز شهرستان‌ها نیز فاروج با ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان استان گزارش شده‌اند.