نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارشهای شبانهروز گذشته تا صبح جمعه، بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه چهارچوبه به مقدار ۲.۷ میلیمتر و کوسه یک میلیمتر ثبت شده است.
وی افزود: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا ظهر آسمان در اغلب مناطق خراسان شمالی صاف پیشبینی میشود اما در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد و رشد ابر همراه خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی گفت: در مناطق نیمه غربی و جنوبی وزش باد شدید و در بخشهایی از شهرستانهای اسفراین، بام و صفیآباد و با احتمال کمتر در مناطق جنوبی شهرستانهای شیروان، فاروج و بجنورد و همچنین مناطق شرقی جاجرم، رگبار پراکنده باران همراه با احتمال رعدوبرق پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: از اواسط جمعه شب به تدریج از میزان ابرها کاسته خواهد شد و برای شنبه تا یکشنبه شب نیز جو نسبتاً پایداری در سطح خراسان شمالی حاکم خواهد بود.
وی ادامه داد: پدیده غالب در روز شنبه برای مناطق نیمه شرقی، افزایش ابر در ساعات صبح تا بعدازظهر خواهد بود و روز یکشنبه نیز در اغلب مناطق استان افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید همراه با احتمال غبار محلی مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی با اشاره به تشدید ناپایداریها از یکشنبه شب گفت: از یکشنبه شب تا دوشنبه شب در اغلب مناطق استان بهویژه نیمه شرقی و همچنین سهشنبه بعدازظهر در شرق و جنوب شرق استان، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد لحظهای شدید پیشبینی میشود.
وی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی نیز اظهار کرد: از جمعه تا دوشنبه روند افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق مورد انتظار است.
داداشی افزود: طی شبانهروز گذشته ایستگاه کوسه با حداقل دمای هفت درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد در این مدت به ترتیب ۱۳ و ۲۴ درجه سانتیگراد ثبت شد.
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