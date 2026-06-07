نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، در ساعات بعدازظهر در اغلب مناطق خراسان شمالی افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید همراه با احتمال غبار محلی و به تدریج افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی در ادامه افزود: با تشدید ناپایداریهای جوی از یکشنبه شب تا اوایل شب دوشنبه، در اغلب مناطق خراسان شمالی بهویژه نیمه شرقی، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از روز سهشنبه تا پایان هفته، جو نسبتاً پایدار خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید به عنوان پدیده غالب پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: همچنین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش موقت ابر و احتمال بارشهای پراکنده در بخشهایی از نوار جنوبی و غربی خراسان شمالی دور از انتظار نیست.
داداشی با اشاره به تغییرات دمایی خراسان شمالی بیان کرد: افزایش نسبی دما را شاهد خواهیم بود اما از دوشنبه با شمالی شدن جریانات، کاهش محسوس دمای بیشینه در بیشتر مناطق پیشبینی میشود.
وی درباره وضعیت دمایی شبانهروز گذشته افزود: ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد ثبت شد و در بین مراکز شهرستانها نیز شیروان با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان استان گزارش شد.
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