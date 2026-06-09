نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، سه‌شنبه و چهارشنبه در ساعات بعدازظهر افزایش موقت ابر و وزش باد در اغلب مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: در مناطق جنوب غربی خراسان شمالی وزش باد شدید دور از انتظار نیست و در برخی نقاط شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد، جنوب شیروان و فاروج احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد. همچنین برآوردها نشان می‌دهد احتمال بارش در این مناطق طی چهارشنبه نسبت به سه‌شنبه بیشتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: برای چهارشنبه شب نیز در برخی مناطق شهرستان‌های گرمه، جاجرم و مانه و سملقان احتمال بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: آسمان استان در روز پنجشنبه از صبح تا عصر اغلب صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد رخ می‌دهد. همچنین در نوار جنوبی استان گاهی وزش باد شدید و در ساعات شب افزایش موقت ابر و در برخی مناطق نیمه شرقی احتمال بارش پراکنده باران وجود دارد.

داداشی افزود: پدیده غالب جوی در روزهای جمعه و شنبه افزایش ابر خواهد بود؛ به‌طوری‌که روز جمعه در برخی مناطق نیمه شمالی و روز شنبه در برخی مناطق نیمه شرقی استان بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی نیز اظهار کرد: تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در خراسان شمالی مورد انتظار است.