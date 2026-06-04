به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: نیروهای ما از جنوب لبنان، از جمله منطقه قلعه شقیف، عقب‌نشینی نخواهند کرد. لبنانی‌ها به جنوب بازنخواهند گشت و ما به عملیات تخریب زیرساخت‌ها ادامه خواهیم داد.

وی ادعا کرد: آنچه روز گذشته درباره مذاکرات میان لبنان و اسرائیل رقم خورد نتیجه واقعیتی است که ما در لبنان ایجاد کرده ایم. منطقه عاری از سلاح در جنوب لیتانی ایجاد خواهد شد. ارتش ما در منطقه امنیتی لبنان تا خط زرد باقی خواهد ماند.

کاتز مدعی شد: اسرائیل از آزادی عمل با حمایت آمریکا برای حمله به بیروت در واکنش به هر حمله به شهرک های شمالی یا اسرائیل برخوردار است. زیرساختهای حزب الله را هدف قرار خواهیم داد. تحولاتی که ما در لبنان ایجاد کرده ایم به توافق صلح منتهی خواهد شد.

بن گویر: آتش بس با لبنان اشتباهی فاحش است

از سوی دیگر ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، توافق آتش‌بس با لبنان را اشتباهی فاحش توصیف کرد.

وی گفت: آتش‌بس با لبنان، نتیجه توهماتی دور از واقعیت و توصیه مشاورانی است که نخست‌وزیر را به سوی تصمیم‌های نادرست سوق می‌دهند.

بن‌گویر افزود: حزب ‌الله از جنوب رودخانه لیتانی عقب‌نشینی نخواهد کرد و قدرت بیشتری خواهد گرفت؛ اما اسرائیل به جای یکسره کردن نبرد با حزب ‌الله، حضور آن را می‌پذیرد.



وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار برگزاری نشست کابینه برای رأی‌گیری درباره تصمیم آتش‌بس شد و بار دیگر تاکید کرد: این توافق، اشتباهی بزرگ است.

همچنین آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی مدعی شد: آتش‌بس با لبنان چیزی جز مهلتی اضافی برای حزب ‌الله جهت بازآرایی صفوف و تقویت دوباره توان خود نیست. این آتش‌بس نیست، بلکه بازگشت به همان مفهومی است که ما را به هفتم اکتبر رساند.

وی نیز مدعی یکسره‌ کردن نبرد شد و ادعا کرد: باید حزب ‌الله از بین برود.