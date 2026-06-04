https://mehrnews.com/x3cfcH ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6850527 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹ تجمع مردم زاهدان در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت زاهدان - مردم شهر زاهدان در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 47 MB کد مطلب 6850527 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی زاهدان برای سومین روز متوالی میزبان جشن ۳ کیلومتری «عید غدیر» می شود طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران قرار شبانه مردم رشت به نود و ششمین شب رسید طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی راهپیمایی شبانه فومنی ها در شب نود و ششم دفاع از وطن برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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