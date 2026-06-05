به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، با تشریح جزئیات محدودیتهای ترافیکی روز جمعه ۱۵ خردادماه اظهار کرد: با توجه به پیشبینی افزایش حجم سفرها و بازگشت مسافران از استانهای شمالی، محدودیتهای ویژهای در محورهای مواصلاتی کشور به اجرا در خواهد آمد.
وی درباره محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال گفت: از ساعت ۱۲ امروز تردد خودروها به مقصد چالوس در آزادراه تهران ـ شمال(جنوب به شمال) محدود میشود. همچنین از ساعت ۱۳ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: از ساعت ۱۵ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران(شمال به جنوب) به صورت کامل یکطرفه شده و این محدودیتها تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از پایان اجرای طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد مجدداً به حالت دوطرفه بازگشایی میشود.
سردار کرمیاسد در ادامه با اشاره به محدودیتهای محور هراز تصریح کرد: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است. همچنین تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی از ساعت ۷ تا ۲۴ امروز جمعه ۱۵ خردادماه ممنوع خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه مستقر در مسیر، محدودیتهای مقطعی یکطرفه در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه فراجا درباره محور تهران ـ فیروزکوه ـ قائمشهر نیز گفت: در صورت افزایش بار ترافیکی، تردد انواع تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و مواد فاسدشدنی از ساعت ۷ تا ۲۴ امروز در مسیر شمال به جنوب ممنوع خواهد شد.
وی همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و اظهار کرد: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ شامگاه جمعه، تردد وسایل نقلیه در انتهای محور فشم، محدوده پل حاجیآباد تا ابتدای پیچ آریانا، به صورت یکطرفه و در مسیر خروج از فشم انجام میشود.
سردار کرمیاسد با اشاره به محور قدیم رشت ـ قزوین نیز گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد انواع کامیونها و تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ جمعه در این محور ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن برنامهریزی مناسب برای سفر، آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی را از طریق پلیس راه و سامانههای اطلاعرسانی رسمی دنبال کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.
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