آغاز فصل زایش گور آسیایی در پارک ملی قطرویه فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله تیموری از آغاز فصل زایش گور آسیایی در پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرامگور خبر داد و گفت: با ثبت نخستین مشاهدات از کرههای تازه متولد شده، فصل زادآوری این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض در مهمترین زیستگاههای کشور آغاز شده است.
وی افزود: گور آسیایی یکی از شاخصترین گونههای حیاتوحش ایران محسوب میشود و پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرامگور نقش ملی در حفظ جمعیت این گونه دارند. استمرار زایش در این مناطق نشاندهنده پایداری زیستگاه، اثربخشی برنامههای حفاظتی و تلاش مستمر محیطبانان در صیانت از تنوع زیستی کشور است.
رئیس پارک ملی قطرویه با تأکید بر حساسیت فصل زادآوری اظهار داشت: حفاظت از گور آسیایی تنها یک مسئولیت استانی نیست، بلکه بخشی از صیانت از سرمایههای طبیعی ایران به شمار میرود. از تمامی بهرهبرداران، گردشگران و جوامع محلی درخواست میشود با رعایت الزامات حفاظتی، در حفظ آرامش زیستگاهها و موفقیت فصل زایش این گونه ارزشمند مشارکت کنند.
نظر شما