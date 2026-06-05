به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: ما از اعلام آتشبس بین اسرائیل و لبنان پس از نشست سهجانبه واشنگتن استقبال و از تلاشها برای پایان دادن به خصومتها در این کشور حمایت میکنیم.
گوترش طی سخنانی با اشاره به تحولات لبنان افزود: امیدواریم توافق لبنان و اسرائیل به دستیابی به صلح و ثبات کمک کند.
دبیرکل سازمان ملل که همیشه در قبال تحولات منطقه به ابراز نگرانی بسنده می کند، تصریح کرد: من خواستار احترام کامل به آتشبس و توقف تمام حملات در لبنان هستم و از حزبالله و سایر طرف های مؤثر در این کشور میخواهم که به تصمیمات دولت پایبند باشند.
گوترش همچنین از اسرائیل خواست از شمال خط آبی عقبنشینی کند و به حاکمیت لبنان احترام بگذارد.
این اظهارات گوترش در حالی است که رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعلام کرد که ارتباطات تل آویو با دفتر دبیرکل سازمان ملل متوقف شده و این تصمیم در واکنش به قرار گرفتن نام اسرائیل در لیست سیاه طرف هایی که از خشونت جنسی در مناطق جنگی استفاده می کنند، اتخاذ شده است.
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