به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث،‌ آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: ما از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان پس از نشست سه‌جانبه واشنگتن استقبال و از تلاش‌ها برای پایان دادن به خصومت‌ها در این کشور حمایت می‌کنیم.

گوترش طی سخنانی با اشاره به تحولات لبنان افزود:‌ امیدواریم توافق لبنان و اسرائیل به دستیابی به صلح و ثبات کمک کند.

دبیرکل سازمان ملل که همیشه در قبال تحولات منطقه به ابراز نگرانی بسنده می کند، تصریح کرد: من خواستار احترام کامل به آتش‌بس و توقف تمام حملات در لبنان هستم و از حزب‌الله و سایر طرف های مؤثر در این کشور می‌خواهم که به تصمیمات دولت پایبند باشند.

گوترش همچنین از اسرائیل خواست از شمال خط آبی عقب‌نشینی کند و به حاکمیت لبنان احترام بگذارد.

این اظهارات گوترش در حالی است که رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعلام کرد که ارتباطات تل آویو با دفتر دبیرکل سازمان ملل متوقف شده و این تصمیم در واکنش به قرار گرفتن نام اسرائیل در لیست سیاه طرف هایی که از خشونت جنسی در مناطق جنگی استفاده می کنند، اتخاذ شده است.