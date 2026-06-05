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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

تأکید «گوترش» بر ضرورت عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان

تأکید «گوترش» بر ضرورت عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان

دبیرکل سازمان ملل گفت: من خواستار احترام کامل به آتش‌بس و توقف تمام حملات در لبنان هستم و از اسرائیل می‌خواهم از شمال خط آبی عقب‌نشینی کند و به حاکمیت لبنان احترام بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث،‌ آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: ما از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان پس از نشست سه‌جانبه واشنگتن استقبال و از تلاش‌ها برای پایان دادن به خصومت‌ها در این کشور حمایت می‌کنیم.

گوترش طی سخنانی با اشاره به تحولات لبنان افزود:‌ امیدواریم توافق لبنان و اسرائیل به دستیابی به صلح و ثبات کمک کند.

دبیرکل سازمان ملل که همیشه در قبال تحولات منطقه به ابراز نگرانی بسنده می کند، تصریح کرد: من خواستار احترام کامل به آتش‌بس و توقف تمام حملات در لبنان هستم و از حزب‌الله و سایر طرف های مؤثر در این کشور می‌خواهم که به تصمیمات دولت پایبند باشند.

گوترش همچنین از اسرائیل خواست از شمال خط آبی عقب‌نشینی کند و به حاکمیت لبنان احترام بگذارد.

این اظهارات گوترش در حالی است که رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعلام کرد که ارتباطات تل آویو با دفتر دبیرکل سازمان ملل متوقف شده و این تصمیم در واکنش به قرار گرفتن نام اسرائیل در لیست سیاه طرف هایی که از خشونت جنسی در مناطق جنگی استفاده می کنند، اتخاذ شده است.

کد مطلب 6850839

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    نظرات

    • ایران IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      0 0
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      اگر ایران نتواند از حزب الله محافظت کند. دیگر گروههای نیابتی در منطقه به ایران اعتماد نخواهند کرد.ابران برای تغییر معادله چاره ای جز جنگ با اسراییل ندارد.
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      0 0
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      باید بمب یا کلاهک اتم ساخت تا جلوی کشتار وحشی گری این اسراییل گرفته بشه تا مردم منطقه راحت بشن
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      0 0
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      اسرائیل به لبنان داره حمله می کنه ونقض اتش بس می کنه ،وحزب الله دفاع می کنه ،
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      0 0
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      با ساخت بمب کلاهک اتمی باید جلوی این وحشی گری های اسراییل مخصوصا کشتار مردم منطقه رو گرفت.باید تهدید ترس رو سرش باشه تا بشینه سرجاش

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