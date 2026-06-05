امام جمعه کرمانشاه: ایستادگی مردم عامل شکست مدعیان قدرت در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی در تمامی حالات زندگی اظهار کرد: بر اساس آیات شریفه سوره مبارکه انفال، پایداری در برابر دشمنان، اطاعت از فرمان خدا و رسول (ص) و پرهیز از تفرقه و نزاع، از اصول بنیادین اقتدار امت اسلامی است؛ چرا که اختلاف سرمایههای جامعه را سست کرده و ابهت و عظمت مسلمانان را در برابر بدخواهان از بین میبرد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با تبیین مفهوم دقیق «صبر» در فرهنگ قرآنی تصریح کرد: صبر به معنای گوشهنشینی و انفعال نیست، بلکه ادق معانی آن، پایداری، استقامت و ایستادگی در حین حرکت، تلاش و فعالیت است. امروز ملت بزرگ ایران در مسیر فتح قلههای پیروزی و در مراحل پایانی راه قرار دارد و در این شرایط که خستگی مسیر نباید مجاهدان را از میدان به در کند، استعانت از صبر و نماز بر اساس وعده الهی «ان الله مع الصابرین»، قطعا منجر به نتیجه و شکست دشمن خواهد شد.
وی با شبیهسازی جریانات فرعونی تاریخ با استکبار جهانی به خبرنگار مهر گفت: آیات سوره مبارکه اعراف و تقابل فرعون با حضرت موسی (ع) دقیقا مصداق زمانه ماست؛ امروزه نیز سرمایهداران صهیونیست و سران غدار آمریکا با همان خوی استکباری و محاسبات غلط گمان میکنند قدرت قاهره هستند و میتوانند با جنایت و تحریم ملتها را تسلیم کنند، اما کلام صدق امام راحل (ره) شهادت میدهد که فراعنه در اوج اقتدار سرنگون میشوند و عاقبت کار طبق وعده زمین به ارث رسیده، از آنِ متقین و ایستادگان خواهد بود.
امام جمعه کرمانشاه با گرامیداشت مناسبتهای نیمه خرداد و تشریح ابعاد قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ افزود: خونهای پاک شهدای مظلوم و گمنام پیشوا، ورامین، قم و تهران که با دست خالی و در غریبترین حالت در فصل درو به گلوله بسته شدند، منشأ آغاز انقلابی شد که امروز پنجه در پنجه آمریکای جنایتکار انداخته و ابرقدرتهای پوشالی را در تمامی عرصهها زمینگیر کرده است؛ لذا نظام مقتدر اسلامی مدیون این مجاهدتهای مخلصانه است.
آیتالله غفوری با استناد به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) تاکید کرد: دشمن خبیث که در مواجهه نظامی با نیروهای مسلح دچار شکست و تحقیر عمیق شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه «تابآوری مردم» و «خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان» متمرکز کرده و ابزار او کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است؛ بنابراین هرگونه اقدام یا تحلیل رسانهای که دل مردم را خالی کرده و بازتابدهنده بیچونوچرای مواضع دشمن باشد، آب در آسیاب آنان ریختن است و همگان باید با انسجام و روشنبینی این نقشه شوم را خنثی کنند.
امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از خطبهها، با تبریک عید سعید غدیر خم از حضور چشمگیر مردم و تلاش دستگاهها، مساجد و هیئات مذهبی در برپایی نهضت بزرگ اطعام با همت بنیاد غدیر استان قدردانی کرد و با اشاره به مناسبتهای هفته پیشرو از جمله ولادت امام موسی بن جعفر (ع)، روز مباهله و نزول سوره انسان در شأن اهلبیت (ع)، خواستار تبیین سیره مبارزاتی ائمه و توجه مومنان به اعمال عبادی این ایام بزرگ شد.
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