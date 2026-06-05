به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آبیک با اشاره به آموزه‌های دینی درباره مدیریت مصرف اظهار کرد: سیره امیرالمؤمنین(ع)، اهل‌بیت(ع) و جامعه منتظر امام زمان(عج) بر رعایت الگوی مصرف، صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف استوار است.

وی افزود: این فرهنگ باید در مساجد، ادارات، مراکز عمومی و اماکن مذهبی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و همه اقشار جامعه نسبت به حفظ منابع و امکانات عمومی احساس مسئولیت داشته باشند.

امام جمعه آبیک با اشاره به شرایط موجود کشور تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و ایجاد فشارهای مختلف، مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد و در چنین شرایطی همراهی مردم و رعایت الگوی مصرف می‌تواند نقش مهمی در عبور از مشکلات داشته باشد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به افزایش قیمت نان انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و کشور روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد، افزایش قیمت نان موجب نگرانی و نارضایتی بخشی از جامعه شده است.

وی افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از همه به اقشار ضعیف و کم‌درآمد آسیب وارد می‌کند و ضروری است مسئولان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آثار و تبعات اجتماعی این اقدامات را مورد توجه قرار دهند.

امام جمعه آبیک تأکید کرد: سفره مردم نباید با تصمیمات نسنجیده کوچک‌تر شود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تهدیدهای مکرر مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن همچنان به تهدید، ترور و اقدامات خصمانه علیه مسئولان و فرماندهان نظامی کشور ادامه می‌دهد و این اقدامات نباید بدون پاسخ و واکنش مناسب باقی بماند.

روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمن از موضع اقتدار برخورد می‌کند، افزود: نیروهای مسلح کشور در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که توان پاسخگویی به هرگونه اقدام خصمانه را دارند و دشمن باید بداند هرگونه شرارت جدید با واکنشی قاطع روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی درصدد اجرای اقدامات جدیدی علیه لبنان بود اما واکنش قاطع و هشدارهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی دشمن شد و بار دیگر اثرگذاری قدرت بازدارندگی ایران را به نمایش گذاشت.

امام جمعه آبیک خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که هر زمان جمهوری اسلامی با اقتدار و صراحت از منافع ملی و امنیت منطقه دفاع کرده، دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده است.

وی در پایان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: این پیام، متنی مهم، راهبردی و حاوی نکات اساسی برای آینده کشور بود و لازم است مسئولان، نخبگان و آحاد مردم با دقت بیشتری ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار دهند.