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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

افزایش قیمت نان در شرایط کنونی فشار بیشتری به اقشار ضعیف وارد می‌کند

افزایش قیمت نان در شرایط کنونی فشار بیشتری به اقشار ضعیف وارد می‌کند

قزوین- امام جمعه آبیک با انتقاد از افزایش قیمت نان، گفت: سفره مردم نباید با تصمیمات نسنجیده کوچک شود و مسئولان باید معیشت اقشار ضعیف را در اولویت قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آبیک با اشاره به آموزه‌های دینی درباره مدیریت مصرف اظهار کرد: سیره امیرالمؤمنین(ع)، اهل‌بیت(ع) و جامعه منتظر امام زمان(عج) بر رعایت الگوی مصرف، صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف استوار است.

وی افزود: این فرهنگ باید در مساجد، ادارات، مراکز عمومی و اماکن مذهبی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و همه اقشار جامعه نسبت به حفظ منابع و امکانات عمومی احساس مسئولیت داشته باشند.

امام جمعه آبیک با اشاره به شرایط موجود کشور تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و ایجاد فشارهای مختلف، مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد و در چنین شرایطی همراهی مردم و رعایت الگوی مصرف می‌تواند نقش مهمی در عبور از مشکلات داشته باشد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به افزایش قیمت نان انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و کشور روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد، افزایش قیمت نان موجب نگرانی و نارضایتی بخشی از جامعه شده است.

وی افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از همه به اقشار ضعیف و کم‌درآمد آسیب وارد می‌کند و ضروری است مسئولان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آثار و تبعات اجتماعی این اقدامات را مورد توجه قرار دهند.

امام جمعه آبیک تأکید کرد: سفره مردم نباید با تصمیمات نسنجیده کوچک‌تر شود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تهدیدهای مکرر مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن همچنان به تهدید، ترور و اقدامات خصمانه علیه مسئولان و فرماندهان نظامی کشور ادامه می‌دهد و این اقدامات نباید بدون پاسخ و واکنش مناسب باقی بماند.

روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمن از موضع اقتدار برخورد می‌کند، افزود: نیروهای مسلح کشور در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که توان پاسخگویی به هرگونه اقدام خصمانه را دارند و دشمن باید بداند هرگونه شرارت جدید با واکنشی قاطع روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی درصدد اجرای اقدامات جدیدی علیه لبنان بود اما واکنش قاطع و هشدارهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی دشمن شد و بار دیگر اثرگذاری قدرت بازدارندگی ایران را به نمایش گذاشت.

امام جمعه آبیک خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که هر زمان جمهوری اسلامی با اقتدار و صراحت از منافع ملی و امنیت منطقه دفاع کرده، دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده است.

وی در پایان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: این پیام، متنی مهم، راهبردی و حاوی نکات اساسی برای آینده کشور بود و لازم است مسئولان، نخبگان و آحاد مردم با دقت بیشتری ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 6850948

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    نظرات

    • علی IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
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      ملت فقط نان مصرف می کند با نان خالی میشود زندگی کرد جلوی تورم بگیردمانند دیگران عادی باشیم

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