۱۵ خرداد، نماد بیداری ملت ایران و نقطه آغاز نهضت امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، این روز را نقطه آغاز نهضت اسلامی امام خمینی(ره) و یکی از ماندگارترین ایام‌الله در تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به دستگیری امام خمینی(ره) پس از سخنرانی تاریخی ایشان در مدرسه فیضیه و شکل‌گیری قیام مردمی ۱۵ خرداد، اظهار کرد: شهدای این قیام در شهرهای مختلف کشور از جمله قم و ورامین با نثار جان خود مسیر مبارزه با استبداد را هموار کردند و یاد و نام آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

امام جمعه گرگان همچنین با تبریک سالروز ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع) و اشاره به فرارسیدن روز مباهله، این واقعه را از مهم‌ترین اسناد تاریخی در اثبات جایگاه والای اهل‌بیت(ع) برشمرد و گفت: ماجرای مباهله عظمت و منزلت امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را برای همه مسلمانان آشکار ساخته است.

نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود به روز خانواده و تکریم بازنشستگان اشاره کرد و افزود: خانواده مهم‌ترین رکن آرامش و ثبات در جامعه است و همه باید نسبت به حفظ این نهاد ارزشمند حساس باشند. تجربه جوامع غربی نشان می‌دهد که تضعیف بنیان خانواده پیامدهای سنگینی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت احترام به بازنشستگان تأکید کرد و گفت: کسانی که سال‌ها عمر خود را صرف خدمت به مردم و کشور کرده‌اند، شایسته تکریم و حمایت هستند و باید برای رفع مشکلات معیشتی آنان برنامه‌ریزی شود.

امام جمعه گرگان با اشاره به شرایط منطقه و تحولات سیاسی روز، حفظ وحدت ملی را مهم‌ترین نیاز کشور دانست و اظهار کرد: بیش از چهار دهه است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با شیوه‌های مختلف درصدد فشار بر ملت ایران هستند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

وی افزود: دشمنان در سال‌های گذشته از طریق جنگ تحمیلی، فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و انواع توطئه‌ها تلاش کردند ملت ایران را از مسیر استقلال و عزت دور کنند، اما هر بار با مقاومت مردم و ایستادگی نظام جمهوری اسلامی مواجه شدند.

نورمفیدی با اشاره به موضوع مذاکرات، اظهار کرد: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، شناخت اهداف پشت پرده دشمنان است. باید دید آیا واقعاً هدف آنان حل مسائل و گفتگو است یا از این موضوع به عنوان ابزاری برای ایجاد شکاف و اختلاف در داخل کشور استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: دشمنان به خوبی می‌دانند که از طریق فشار نظامی به اهداف خود نرسیده‌اند، از این رو تلاش می‌کنند با ایجاد دوگانگی، اختلاف سلیقه‌ها را به شکاف‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل کنند و انسجام ملی را هدف قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان خاطرنشان کرد: وجود اختلاف دیدگاه و سلیقه در مسائل مختلف امری طبیعی است، اما آنچه اهمیت دارد حفظ وحدت و حرکت در چارچوب منافع ملی است. نباید اجازه داد دشمن از تفاوت دیدگاه‌ها برای ایجاد دوقطبی در جامعه سوءاستفاده کند.

وی با اشاره به انسجام شکل‌گرفته در کشور پس از شهادت رهبر فقید انقلاب، گفت: ملت ایران در ماه‌های گذشته نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های حساس در کنار نظام و آرمان‌های انقلاب می‌ایستند و اجازه نخواهند داد دشمن از شرایط موجود بهره‌برداری کند.

نورمفیدی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نه به دنبال جنگ است و نه تسلیم فشارهای بیگانگان خواهد شد، بلکه تنها خواهان احقاق حقوق ملت ایران است و در هر عرصه‌ای، چه میدان دیپلماسی و چه عرصه دفاعی، با اقتدار از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور از آمادگی کامل برخوردارند، افزود: اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران موجب شده دشمنان در محاسبات خود با احتیاط بیشتری عمل کنند و نتوانند خواسته‌های خود را از طریق تهدید و فشار نظامی دنبال کنند.

امام جمعه گرگان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان گفت: هر اقدامی که موجب تضعیف وحدت ملی و ایجاد اختلاف در جامعه شود، در راستای اهداف دشمنان خواهد بود و همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باید منافع کشور و حفظ انسجام ملی را در اولویت قرار دهند.