به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاقادر قادری در خطبههای نماز جمعه این هفته که در محل مسجد جامع شهر پاوه برگزار شد، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی و تمسک به معارف اسلامی اظهار کرد: بر اساس آیه ۲۰ سوره مبارکه حدید، ماهیت زندگی دنیا چیزی جز بازی، سرگرمی، زینت، تفاخر و فخرفروشی نیست؛ اگر مسیر حیات و دوران حساس جوانی با خداپرستی و پایبندی به شریعت همراه نباشد، حاصلی جز پوچی نخواهد داشت. دنیا مانند مزرعهای است که سرانجام رو به زردی و افول میرود و تنها راه رهایی از این بیهدفی، هوشیاری در مسیر اسلام است.
امامجمعه پاوه با بازخوانی روایتی تکاندهنده از پیامبر اکرم (ص)، «مرگآگاهی» را معیار عقلانیت بشری خواند و به خبرنگار مهر گفت: عاقلترین افراد کسانی هستند که همواره به یاد مرگ بوده و برای عالم آخرت توشه برمیدارند. هرکس در طول حیات خود از یاد مرگ غافل نشود، دچار خطا، طغیان و اشتباه نخواهد شد؛ بنابراین نباید اجازه داد انسان دستخالی روانه قبر شود و در لحظات آخر، آرزوی بازگشتی را داشته باشد که دیگر غیرممکن است. همچنین طبق نصایح حضرت علی (ع)، انسان برای رسیدن به شکرگزاری و آرامش باید به پایینتر از خود در مال و جایگاه اجتماعی بنگرد و همواره با کسب دانش دینی و علمی با جهل مبارزه کند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با تحلیل معاهدات بینالمللی و ماهیت استکبار جهانی، به بیاعتمادی مطلق به دولت ایالات متحده اشاره کرد و افزود: آمریکا هرگز محل اعتماد نبوده و نیست؛ سران این کشور در واقع «جنگفروش» هستند و با کوتاه آمدن ما، هرگز از مواضع خصمانه خود عقبنشینی نخواهند کرد. واشنگتن همواره در پی جنگافروزی و غارت ملتهاست و متأسفانه در این میان، جمعی نیز در داخل کشور با ایدههای استکباری آنان همراهی میکنند؛ این در حالی است که فشارهای اقتصادی آنان مستقیماً معیشت توده مردم را هدف قرار داده است.
ماموستا قادری با اشاره به ناآرامیها و توطئههای دشمنان، بر لزوم هوشیاری و عقلانیت کارگزاران تأکید کرد و گفت: در شرایطی که حدود ۱۰۰ روز است با چالشهایی در سطح خیابانها مواجه هستیم، مسئولان و مدیران اجرایی کشور باید با تدبیر، عقلانیت و برنامهریزی جدی در پی حل گرههای اقتصادی و رفع توطئههای آمریکا باشند. اولویت اصلی نظام در مقطع کنونی باید بهبود معیشت مردم و رفع نارضایتیها باشد تا دشمن با خجالت و ناکامی مجبور به عقبنشینی شود.
امامجمعه پاوه در پایان خطبهها با نثار درود به روح مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: چهل و هفت سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی میگذرد و این مسیر پرفراز و نشیب، با وجود تمامی سنگاندازیها، همچنان با عزت، اقتدار و تاسی از اندیشههای والای امام راحل (ره) و آرمانهای اسلام ناب محمدی (ص) ادامه دارد.
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