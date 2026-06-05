دمای هوا در خراسان رضوی ۵ درجه افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: روند افزایش دما در استان آغاز شده و تا اواسط هفته ادامه دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: به طور میانگین تا روز یکشنبه دمای هوای استان پنج درجه افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: همچنین براساس تحلیل نقشههای هواشناسی تا روز سهشنبه وزش باد شدید به خصوص در نیمه شرقی و جنوبی همراه با کاهش کیفیت هوا ادامه دارد.
قاسمی ادامه داد: از امروز تا یکشنبه بارشهای رگباری همراه با رعد و برق نیمه شمالی استان را فرا میگیرد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای هفت درجه خنکترین و فیضآباد با دمای روزانه ۳۶ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.
وی افزود: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۱۷ و ۲۹ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز دمای هوا به ۳۰ درجه میرسد.
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